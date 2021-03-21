Avrupa'da 3'üncü dalga krizi büyüyor: On binler sokağa döküldü

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs salgını gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanına yayılan virüs 120 milyondan fazla insana bulaştı. Virüs nedeniyle küresel çapta 2.5 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Pek çok ülke aşılama çalışmalarına başladı ancak salgın hala istenilen düzeyde engellenebilmiş değil.

Pandemide üçüncü dalgayı yaşayan Avrupa ise protestolara sahne oluyor.

Almanya Sağlık Bakanı'nın Avrupa'da üçüncü koronavirüs dalgasını durduracak kadar aşı bulunmadığını duyurup kısıtlamaların uzatılabileceğini işaret etmesi sonrası on binler sokağa indi.

20 BİN KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Yaklaşık 200 bin nüfuslu Kassel'de 20 bine yakın kişi protestolara katıldı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ve İsviçre'nin Basel kenti de benzer görüntülere sahne oldu.

BERLİN TEYAKKUZA GEÇTİ

Başkent Berlin'de ise olası bir protesto dalgasına karşı 1800 polis teyakkuza geçirildi.

Ancak başkentin ikonik noktalarından birisi olan Brandenburg Kapısı'nda sadece birkaç düzine gösterici bir araya geldi.

FRANSA'NIN 3'TE 1'İ KISITLAMALARA UYANDI

Avrupa'nın diğer noktalarında ise sessizlik hakimdi. Fransa'nın üçte biri yeni kısıtlamalara uyandı.

Polonya'nın genelinde de alınan yeni tedbirler kapsamında sessizlik hakimdi.

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