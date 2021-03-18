Avrupa'da 3'üncü dalga alarmı: Kentler yeniden sessizliğe büründü

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İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs salgını gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanına yayılan virüs 121 milyondan fazla insana bulaştı. Virüs nedeniyle küresel çapta 2.5 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Salgına karşı pek çok aşı geliştirildi ve pek çok ülke aşılama çalışmalarına başladı ancak salgın hala istenilen düzeyde engellenebilmiş değil.

Pandemiden en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Avrupa üçüncü dalga nedeniyle pek çok yeni önlemleri yürürlüğe soktu.

"ÜÇÜNCÜ DALGA BAŞLADI"

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, "Almanya'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası çoktan başladı" sözleri ile durumun vahametini gözler önüne serdi.

Özellikle İtalya ve Almanya gibi ülkeler yeniden sert önlem alma yoluna gidiyor. Almanya üçüncü dalga nedeniyle kısıtlamaları 28 Mart'a kadar uzattı.

İTALYA YENİDEN KAPANDI

İtalya Başbakanı Mario Draghi, "Maalesef yeni bir dalga ile karşı karşıyayız" sözleriyle ülkede yeniden karantina önlemlerinin uygulanacağını duyurdu.

Bu karar kapsamında kreşler, okullar ve üniversiteler ve dükkanlar kapatılacak. Restoranlar ise sadece paket servisi hizmeti sunabilecek.

Karar kapsamında başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio ve Milano kentini de ev sahipliği yapan Lombardiya bölgeleri de kapandı.

Yeni kısıtlamaların en az 6 Nisan'a kadar geçerli olacağı da gelen bilgiler arasında.

Salgına karşı alınan yeni önlemlerden sonra Avrupa'nın ikonik kentleri yeniden sessizliğe büründü.

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