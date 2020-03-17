Avrupa’da 100 milyon tecrit altında

Koronavirüsün yayılma hızını düşürmek için önlem üzerine önlem alan Avrupa ülkeleri her geçen gün daha kısıtlayıcı adımları devreye sokuyor. Önlemlerin dozunun artırılması ve çağrıdan mecburiyete doğru evrilmesinde halkın azımsanmayacak bir kesiminin yetkililerden gelen çağrılara kulak tıkayarak yaşam tarzlarını virüs öncesinde olduğu gibi sürdürmekteki ısrarı etkili oluyor.

SINIRLAR KAPATILIYOR

İtalya’nın ardından İspanya’nın da ülke çapında karantina ilan etmesiyle 100 milyondan fazla insan tecrit edilmiş oldu. Bu sayının önümüzdeki günlerde başta Fransa olmak üzere diğer ülkelerden gelecek yeni önlemlerle artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Almanya, Polonya, Çekya, İsviçre, Avusturya, Litvanya, Letonya, Danimarka ve Kıbrıs kara sınırlarında tam kontrol uygulamaya başladı. Estonya, Portekiz ve Norveç ise kısmı kontroller uyguluyor. Geri kalan ülkeler ise sınırlarını açık tutmayı sürdürüyor. İngiltere, İsveç ve Finlandiya dışındaki ülkelerde eğitime ara verildi. Çoğu ülke nisan başındaki Paskalya tatiline kadar okulları kapalı tutacak. Sonrasında da tatil dereye girecek. Almanya da okul kapatma önlemini kısmen uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.

İngiltere ve Yunanistan’da toplanma konusunda resmi yasak yok. Almanya’da da kısmi uygulama var. Geri kalan Avrupa ülkelerinde ise halktan toplanmaması isteniyor. İspanya ve İtalya karantina altında olduğu için bu kuralın en sıkı uygulandığı ülkeler. Avusturya da 5 kişiden fazla insanın bir araya gelmesini yasakladı.

AB DIŞA KAPANIYOR

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, dış sınırlardan girişlerin durdurulmasını önerdi. Bu öneri kabul edilirse AB’ye uçuşlar tamamen duracak. AB vatandaşlarının aileleri, doktorlar, diplomatlar, uzun süreli oturum sahibi yabancılar için istisna uygulanacak. İlk etapta 30 günlük bir kısıtlama öngörüldü. Gerekirse bu süre uzatılacak. Öneriye ilişkin nihai kararı bugün AB liderleri verecek.

İNGİLTERE’DEN ÜRKÜTEN RAPOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın koronavirüse karşı kapsamlı önlem almama politikasına yönelik tepkiler artarken gizli bir rapor bu ülkede vahim bir tablo oluşabileceğini gözler önüne serdi. Sağlık yetkililerine yönelik olarak kaleme alınan raporda, İngiltere’de salgının 2021 baharına kadar sürebileceği ve bunun sonucunda 7.9 milyon insanın hastanelerde tedavi görmek zorunda kalabileceğine dikkat çekiliyor.

‘KORONAVİRÜS HÜKÜMETİ’

Koronavirüs konusunda erken aşamada devreye soktuğu sıkı önlemlerle dikkat çeken ve dün psikolojik bin vaka sınırını geçen Belçika’da beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Geçen yıl yapılan seçimlerden bu yana hükümetin kurulamadığı ülkede, 10 siyasi parti lideri anlaşarak Sophie Wilmes başkanlığındaki mevcut geçici hükümete destek verme kararı aldı. Azınlıkta olan Wilmes hükümetine dışarıdan 7 parti destek verecek. Hükümetin ana görevi koronavirüs ile mücadele olacak. Wilmes’e altı aya kadar uzayabilecek olağanüstü yetkiler verildi.