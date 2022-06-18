Avrupa ve ABD boğucu sıcaklarla boğuşuyor! Sıcak hava dalgası Türkiye'ye de gelecek mi?

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Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO), Kuzey Afrika'dan gelen benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasının Avrupa'da etkili olmaya başladığını duyurdu. Fransa meteoroloji yetkilileri, bu hafta sonu 42 derece üstü hava sıcaklığı uyarısı yaparken DMO, Avrupa'da sıcaklıkların mevsim normallerinden 10 derece yüksek olacağını vurgulayarak " Bugün tanık olduğumuz şey, geleceğin bir öngörüsüdür" dedi.



FRANSA'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ GÖRDÜ

Fransa'da hava sıcaklığı bu yıl ilk kez 40 dereceyi aştı. Ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklığının bugün ve yarın 41-42 dereceye çıkması bekleniyor. Fransa'da meteoroloji departmanından yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden gelen bir sıcak hava kütlesinin yol açtığı şiddetli ve erken bir sıcak hava dalgasının etkili olmaya başladığı kaydedildi.



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Yetkililerin aldığı karar ile aşırı sıcaklar nedeniyle Bordeaux kenti ve çevresinde açık hava etkinlikleri ile klimasız kapalı mekanlardaki etkinliklerin yasakladığı belirtildi.

Yasak çerçevesinde 18 Haziran direniş çağrısı etkinleri dahil konserler ve büyük toplanma etkinlikleri bugün itibarıyla iptal edilirken, düğün gibi özel kutlamalar için ise herhangi bir yasak getirilmediği ifade edildi.



Fransa sağlık bakanı 75 yıldır kaydedilen 'en sıcak hava dalgası'nın hastane kapasitelerini etkileyebileceğini belirtti.

12 bölgede 'kırmızı alarm' verilen ülkede çocuklara evde kalmaları söylendi, bakım evi sakinleri klimalı odalara yönlendirildi. Yerel yetkili Fabienne Buccio aşırı sıcaklar nedeni ile herkesin sağlık riski ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.



Fransa'nın güneybatısındaki Toulouse'da bir sıcaklık göstergesi/AFP

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İSPANYA ORMAN YANGINLARI İLE BOĞUŞUYOR

Portekiz de tıpkı doğu komşusu İspanya gibi son 91 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadı.

Tıpkı Fransa gibi İspanya'yı da etkisi altına alan sıcak hava dalgası ülkede büyük orman yangınlarına neden oldu.

40 dereceye varan sıcakların çıkardığı orman yangınları farklı bölgelerde devam ederken itfaiye teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre Lleida'ya bağlı Baldomar, Tarragona'ya bağlı Corbera d'Ebre ve Castellar Ribera kasabalarındaki yangınlarda şu ana kadar 7 bin hektarlık alan kül oldu, 200 ile ise evlerinden oldu.

İspanya'nın merkezindeki 'Puy du Fou' tema parkı yakınlarda çıkan şiddetli bir yangın nedeniyle 3.000'den fazla kişi tahliye edildi.



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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in aşırı sıcaklar konusunda vatandaşlarını uyararakifadelerini kullandı.

Birçok bölgede turuncu alarm verilen ülkede hava sıcaklığının yarından itibaren düşüşe geçmesi bekleniyor.

İNGİLTERE'DE ÜST ÜSTE REKOR KIRILDI

İngiltere'de en yüksek hava sıcaklığı 35 derece ile Haziran 1976'da kaydedilmişti.

Genelde yağmurlu ve serin havası ile tanınan İngiltere de sıcak hava dalgasından nasibini aldı. Üst üste üçüncü gün yılın en sıcak günü kaydedilen ülkede halk serinlemek için plajlara akın etti.



Ülkede hava sıcaklığı ortalama 33 dereceye kadar çıkarken İngiltere için olağandışı olan bu durum için uyarılar da peş peşe geldi. Meteoroloji Ofisi, sıcaklıkların İngiltere'nin güney yarısındaki yüksek basıncın ve Avrupa'dan İngiltere'ye sıcak hava getiren güneybatı hava akışının bir sonucu olduğunu duyurdu ve insanların dikkatli olmalarını istedi.



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Almanya'da hava sıcaklıklarının hafta sonunda 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Komşu Hollanda'da ise birkaç gündür 30-31 derecede devam eden hava sıcaklıkları için vatandaşlar uyarıldı.

Her iki ülkede de yükselen hava sıcaklıkları nedeni ile orman yangınlarının çıkmasından endişe ediliyor ve itfaiye ekipleri hazırda bekletiliyor.



İsviçre Meteoroloji yetkilileri ülkede sıcaklıkların 30 derece üstü olacağını belirtirken, kent ile kırsal kesimdeki hava sıcaklığı arasındaki farkın 6 dereceye ulaştığını vurgulayarak "Fark özellikle geceleri belirgindir. Bunun nedenlerinden biri, binalarda ve altyapıda kullanılan malzemelerin daha fazla ısıyı emmesidir" ifadelerini kullandı.



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Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi ABD'de aşırı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Kansas Sağlık ve Çevre Departmanı Sözcüsü Matthew Lara yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklık ve nem nedeniyle en az 2 bin büyükbaş hayvanın telef olduğunu bildirdi.

Lara, büyükbaş hayvan tesisi sahiplerinin, telef olan hayvanların imhası için departmanla temasa geçtiğini ifade ederek, "Telef olan hayvan sayısı, imha için yardım isteyen ve ajansla temasa geçen tesisleri temsil ediyor" dedi. Kansas Hayvancılık Birliği Sözcüsü Scarlett Hagins ise, "Kansas'ın batısında hafta sonu sıcaklıklar ve nemin artması nedeniyle sığırlar ısı stresi yaşamaya başladı. Hayvanlar ani değişime alışamadı" ifadelerini kullandı. World Weather Inc. Başkanı Drew Lerner da Pazartesi günü Kansas'ın kuzeybatısında sıcaklıkların 42 santigrat dereceye ulaştığını belirterek, "Bu hafta sonu, Kansas'ın batısı 40 dereceye yakın olacak, ancak daha zayıf rüzgar ve daha düşük nem seviyesi sığır ölümlerini en aza indirmeye yardımcı olacak" diye konuştu.

Çiftliklerde yetiştirilen ve sıcaktan telef olduğu belirtilen yüzlerce sığırın görüntüleri de sosyal medyada hızla yayıldı.

Kansas, Texas ve Nebraska'dan sonra sığır eti üretiminde ülkenin en büyük üçüncü eyaleti olarak biliniyor.

UZMANLAR ENDİŞELİ: BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ

Birleşmiş Milletlere bağlı DMO erken gelen hava sıcaklıklarının nedeni hakkında yaptığı açıklamada, Kuzey Afrikadan alışılmadık derecede erken ve yoğun bir sıcak hava dalgasının Avrupa'ya yayılacağını ifade etti. DMO'nun açıklamasında bu sıcak hava dalgasının, Azor adaları ve Madeira arasındaki Atlantik alçak basınç sistemi tarafından beslendiği ve batı Avrupa’da sıcak havanın yükselmesini desteklediği ifade edildi.



Uzmanlar 'İklim değişikliğinin' acı bir sonucu olarak, sıcak hava dalgasının beklenenden daha erken geldiğine dikkat çekerek bunun gelecek için sadece bir başlangıç olduğu uyarısında bulundu ve benzer aşırı hava sıcaklığı dalgalarının daha sıklıkla görülebileceğini belirtti.



TÜRKİYE'YE DE GELECEK Mİ?

Avrupa'da görülen sıcak hava dalgasının sera gazı emisyonlarının yol açtığı küresel ısınmayla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Peki sıcak hava dalgası Türkiye'ye gelecek mi? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bu soruyu şöyle cevapladı;

"Aşırı sıcak hava dalgası bu ay Türkiye'ye gelmeyecek. Temmuz ve ağustos aylarında sıcaklar gelecek. 2003 yılında Fransa'da 35 bin kişi sıcak hava dalgasından öldü. 2010 yılında Türkiye sıcak hava dalgası etkisi içinde kalmıştı. Temmuz ve ağustos ayında sıcak hava dalgasını göreceğiz Türkiye'de de..."





TÜRKİYE FARKLI BİR BASINÇ SİSTEMİNİN ETKİSİNDE

Batı Avrupa'yı etkisi altına alıp Belçika'ya kadar ulaşan mevsim normalleri sıcak hava dalgasının Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği konusunda Demirören Haber Ajansına (DHA) açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, Türkiye'nin Avrupa'dan farklı bir basınç sisteminin etkisinde olduğunu vurgulayarak bu sıcak hava dalgasının Türkiye'de etkili olmayacağını belirtti. Yağan, ülkemizde yer yer yağışlı havanın Çarşamba gününe kadar devam edeceğini, Avrupa'daki durumun Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yakından takip edildiğini ifade etti.

Yağan, MGM'nin vatandaşlara web sitesi ve cep telefonu uygulamasından meteorolojik tahminleri, değerlendirmeleri ve gerektiğinde uyarıları zamanında yayınlandığını vurgulayarak öncelikli olarak MGM'nin açıklamalarının referans alınması gerektiğini ifade etti.

