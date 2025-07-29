Avrupa ülkesinden İsrail'e sert tavır

Haberin Devamı

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'in aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'i Filistin halkına yönelik şiddeti kışkırtmakla, yasa dışı yerleşimleri genişletmeyi savunmakla ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısı yapmakla suçladı.

Veldkamp açıklamasında, söz konusu bakanların bölgede gerilimi tırmandıran ve uluslararası hukuku ihlal eden bu tutumlarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Veldkamp yaptığı yazılı açıklamada, bu nedenle aşırı sağcı iki bakan Ben-Gvir ve Smotrich’i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladıklarını kaydetti.

Gazze’deki son durumun "tahammül edilemez ve savunulamaz" olduğunu ifade eden Veldkamp, İsrail’in Lahey Büyükelçisini de bakanlığa çağıracağını duyurdu.

Hollanda hükümeti, İsrail'in Lahey Büyükelçisini, Gazze'deki durumu "katlanılmaz ve savunulamaz" olarak nitelendirerek Dışişleri Bakanlığı’na çağırma kararı almıştı.

Haberin Devamı

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, dün sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'ye insani yardıma engel olmaya devam etmesi halinde Avrupa Birliği (AB) Horizon programından çıkarılması ve ticaret alanı dahil AB düzeyinde bir dizi tedbiri destekleyeceğini paylaşmıştı.

ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE'DEN İSRAİL PLANI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze'deki insani krizin giderek kötüleşmesi üzerine uluslararası baskıların artmasının ardından Fransa ve İngiltere ile önümüzdeki hafta dışişleri bakanlarını İsrail'e göndermeyi planlıyor.

AFP'de yer alan habere göre, Merz yaptığı açıklamada, “Muhtemelen Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanlarının birlikte İsrail'e giderek, üç hükümetin Gazze konusunda tutumunu sunmalarını isteyeceğiz” dedi.

"İsrail hükümetinin harekete geçmek için istekli olduğunu varsayıyoruz" ifadesini kullanan Merz, iki Alman hava nakliye uçağının Ürdün'e doğru yola çıktığını ve "en geç hafta sonundan itibaren, hatta muhtemelen yarın" Gazze'ye hava yoluyla yardım göndermeye başlayacaklarını söyledi.

Merz, İngiltere ve Fransa ile birlikte Gazze'deki "insani felaketin" sona erdirilmesi çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayınlamıştı.