Avrupa ülkesinde gündem HÜRJET! Ünlü dergi kapağına taşıdı: F-5'lerin yerini alacak

İspanya’nın önde gelen havacılık ve savunma dergilerinden Avion Revue, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET jet eğitim uçağını kapağına taşıdı. Dergide yer alan kapsamlı röportajda, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET’in yalnızca bir eğitim uçağı olmadığını, yeni nesil hava gücü mimarisinde kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

“ÇOK ÖZEL BİR SAYI” VURGUSU

Avion Revue, HÜRJET’in kapak olduğu sayıyı sosyal medya hesabından, “Şubat ayına girerken, Türk Havacılık ve Uzay CEO’su ile röportaj içeren çok özel bir sayı sunuyoruz.” ifadeleriyle duyurdu.

İSPANYA’DAN HÜRJET KARARI: F-5 VE AE.09’UN YERİNİ ALACAK

Dergide yer alan değerlendirmede, İspanya’nın HÜRJET’i F-5 ve AE.09 uçaklarının yerine Entegre Eğitim, Avcı ve Taarruz Sistemi olarak tercih ettiği belirtildi. İlk teslimatların 2028’in son çeyreğinde yapılmasının planlandığı, uçakların Türkiye’de üretileceği ve ardından İspanya’da modernizasyon ile konfigürasyon işlemlerinden geçirileceği kaydedildi.

Avion Revue ayrıca, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin HÜRJET’i “Saeta II” adıyla envanterine katacağını duyurdu.

ANLAŞMANIN KAPSAMI: EĞİTİM, MODERNİZASYON VE DÖNÜŞÜM MERKEZİ

Derginin analizinde, anlaşmanın yalnızca uçak tedarikiyle sınırlı olmadığına dikkat çekildi. Sözleşme kapsamında İspanya’da bir Dönüşüm Merkezi kurulması, Talavera la Real Hava Üssü’ndeki Avcı ve Saldırı Okulu Eğitim Merkezi’nin yenilenmesi ve üssün işletme ile bakımına yönelik entegre hizmet paketi sağlanması öngörülüyor.

“TUSAŞ, AYNI ANDA BİRDEN FAZLA PLATFORMU YÜRÜTEBİLEN SAYILI ŞİRKETLERDEN”

Röportajda, TUSAŞ’ın son yıllarda aynı anda birçok platformu tasarlama, üretme ve hizmete alma kapasitesine vurgu yapıldı. HÜRJET’in bu strateji içindeki konumu sorulan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“53 yıllık deneyimiyle TUSAŞ, tasarım, üretim, test ve sertifikasyon gibi alanlarda kapsamlı bir birikime sahip, dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden biri olarak kendini kanıtlamıştır. Şirketin teknik bilgi birikimi, kurumsal sürekliliği ve disiplinli üretim kültürü, programların uzun vadede olgunlaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.”

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ: KAAN’DAN ANKA’YA

Demiroğlu, TUSAŞ’ın yürüttüğü projelere de dikkat çekerek şunları söyledi:

“Şu anda Türk KAAN avcı uçağı, HÜRJET eğitim uçağı, HÜRKUŞ görev uçağı, çok amaçlı T625 GÖKBEY helikopteri, T129 ATAK saldırı helikopteri ile ANKA, AKSUNGUR ve ANKA III insansız hava araçları gibi kritik platformlarla mühendislik vizyonumuzu ortaya koyuyoruz.”

TUSAŞ’ın askeri havacılığın yanı sıra Boeing ve Airbus gibi küresel üreticilerin de stratejik üretim ortağı olduğunu vurgulayan Demiroğlu, şirketin uluslararası havacılık ekosistemindeki konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

“HÜRJET, BİR EĞİTİM UÇAĞINDAN ÇOK DAHA FAZLASI”

HÜRJET’in konumuna ilişkin değerlendirmesinde Demiroğlu şu ifadeleri kullandı:

“TUSAŞ mühendislik mükemmelliğinin en görünür örneklerinden biri olan HÜRJET, bir eğitim uçağından çok daha fazlasını temsil ediyor. Yüksek performans, gelişmiş sistem entegrasyonu ve verimlilik odaklı tasarımıyla Türkiye’nin modern hava kuvvetleri vizyonunu yansıtıyor.”

2028’DE İLK TESLİMATLAR, İSPANYA’DA GÜNCELLEMELER

İlk teslimatların 2028’in son çeyreğinde yapılmasının planlandığını belirten Demiroğlu, uçakların Türkiye’de üretileceğini, ardından İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına göre gerekli güncellemelerin yapılacağını ifade etti. İspanya Savunma Bakanlığı’nın, F-5’in halefi olarak Saeta II’yi resmen belirlediği de aktarıldı.

HÜRJET PROGRAMINDA SON DURUM

Röportajda HÜRJET programının teknik gelişimine de yer verildi. İlk uçuşunun üzerinden 33 ay geçen programda, farklı prototiplerle 360’tan fazla uçuş gerçekleştirildiği ve 280 saatin üzerinde uçuş süresine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

“İSPANYA NEDEN HÜRJET’İ SEÇTİ?”

Avion Revue’nün bu sorusuna yanıt veren Mehmet Demiroğlu, HÜRJET’in tasarım felsefesine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Birçok eğitim uçağı geçici tasarım anlayışlarıyla geliştirildi. HÜRJET ise başından itibaren en son nesil mimariye sahip olacak şekilde tasarlandı. Beşinci ve altıncı nesil operasyonel konseptlere uyumlu; sensör füzyonu, ağ merkezli savaş yetenekleri, yüksek durum farkındalığı ve insan-makine iş birliği ilkelerini bünyesinde barındırıyor.”

“EĞİTİM İLE MODERN SAVAŞ UÇAKLARI ARASINDAKİ BOŞLUĞU KAPATIYOR”

HÜRJET’in klasik eğitim uçağı anlayışıyla sınırlandırılmadığını vurgulayan Demiroğlu, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“HÜRJET, modern savaş uçaklarıyla eğitim arasındaki boşluğu kapatan, gelişmiş ve tam donanımlı bir jet eğitim uçağı olarak tasarlandı. Süpersonik yapısı, gelişmiş aviyonik mimarisi, açık sistem felsefesi, düşük işletme maliyetleri ve dijital kokpitiyle sınıfının en yetkin platformları arasında yer alıyor.”

“BU TERCİH STRATEJİK BİR VİZYONUN YANSIMASI”

İspanya’nın kararının yalnızca mevcut ihtiyaçlarla açıklanamayacağını belirten Demiroğlu, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

“İspanya’nın HÜRJET’i seçmesi, sadece bugünün eğitim gereksinimlerine verilen bir yanıt değil. Bu tercih, hava gücünün gelecekte geçireceği dönüşümle uyumlu, uzun vadeli ve stratejik bir karar niteliği taşıyor.”