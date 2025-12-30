Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın geleceğini görüştü

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özgür bir Ukrayna devletinin refahının AB'ye katılımla sağlanacağının altını çizen von der Leyen, "Bu aynı zamanda başlı başına önemli bir güvenlik garantisidir. Katılım süreci yalnızca Birliğe katılan ülkeler için değil, geçmişteki genişleme dalgalarının da gösterdiği üzere, tüm Avrupa için fayda sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Avrupalı liderlerle görüşmenin verimliği geçtiğini, Ukrayna'nın güvenliği, ülkeye destek ve yeniden inşa konularının ele alındığını belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

ZELENSKİ-TRUMP GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik süreçte büyük ilerleme kaydedildiğini ifade ederken, Zelenski ise 20 maddelik barış planının yaklaşık yüzde 90'ı üzerinde uzlaşı sağlandığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" ifade etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Putin'in resmi konutuna saldırı girişiminde bulunmadıklarını açıklamıştı.