Avrupa ülkeleri alarma geçti: Aşırı sıcakların neden olduğu 'rulo bulutlar' ve 'yağmur bombaları' panik yarattı

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Aşırı sıcaklıklar İtalya’da can alırken Fransa ve İngiltere’de bazı noktalarda ulaşım ve eğitim hizmetleri durdu. Portekiz'de ise rekor sıcakların yol açtığı tsunamiyi andıran rulo bulutlar yerel halkı ve turistleri paniğe yol açtı.

Avrupa ülkelerinde aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangını riskine karşı önlemler alınırken İspanya'da çıkan yangınlarda 350 hektar alan zarar gördü, Yunanistan'da ise son 24 saatte 48 farklı noktada yangın çıktı. Avrupa'nın özellikle güneyindeki İtalya, Yunanistan, Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkeler, hassas bölgeleri belirleyerek teyakkuza geçti.

PORTEKİZ'DE RULO BULUT PANİĞİ

Geçtiğimiz günlerde 46.6 derece ile tarihinin en sıcak günlerini yaşayan Portekiz'de bu kez de nadir görülen bir meteorolojik olay paniğe neden oldu. Sahile doğru ilerleyen kilometrelerce uzunluktaki 'rulo bulutlar' görenleri şaşkına çevirdi. Turistler, tsunamiyi andıran bu devasa bulut duvarının yaklaşması üzerine korku içinde sahilden kaçtı. Yetkililer orman yangını riskinin birçok bölgede yüksek olduğu konusunda uyardı.

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İTALYA'DA YAĞMUR BOMBASI CAN ALDI

İtalya'nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde ani ve şiddetli yağışlar 'su bombası' etkisi yaratarak sel ve heyelanlara yol açtı. Bardonecchia kasabasında 70 yaşındaki manav Franco Chiaffrini, selle birlikte sürüklenerek hayatını kaybetti. Yetkililer, Franco Chiaffrini’nin cesedinin saatler sonra 400 metre ötede bulunduğunu açıkladı.

Piyemonte Başkanı Alberto Cirio, bu yıkıcı aşırı yağışın kasabayı “aniden” vurduğunu ifade etti. Alberto Cirio sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Eskiden istisnai olarak adlandırdığımız ancak artık giderek daha sık görülen hava olayları nedeniyle giderek daha fazla acil durumla karşı karşıya kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

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FRANSA'DA OKULLAR KAPATILDI

Fransa'da ise aşırı sıcaklar hayatı felç etmiş durumda. Aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, yaklaşık 1500 okulun kapatıldığı bildirildi. Yetkililer, aşırı sıcakların çocukların sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade ederken, yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve çocukların dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti. Paris'te sıcaklıkların 40 dereceyi aşması üzerine Eyfel Kulesi'nin bazı bölümleri ziyarete kapatıldı.

İNGİLTERE'DE REKOR SICAKLAR ULAŞIMI VURDU

İngiltere'de de termometreler 36 dereceyi gösterirken, Londra'da pazartesi günü 33.1 derece ile Wimbledon tarihinin en sıcak gününü yaşadı. Meteoroloji Ofisi, ülkede haziran ayının kayıtlara geçen en sıcak haziran olduğunu duyurdu. Londra'da ise South Kensington istasyonunda çıkan yangın alarmı nedeniyle Circle hattı tamamen, District ve Hammersmith and City hatları ise kısmen durduruldu. Bir makinist, yangının muhtemelen aşırı sıcaklardan kaynaklandığını yolculara anons etti.