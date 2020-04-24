Avrupa turizm telaşında

Avrupa ülkeleri koronavirüs nedeniyle aldıkları tecrit önlemlerini yavaş yavaş gevşetmeye başlarken son dönemde en çok gündeme gelen sorulardan biri yaz tatilinin mümkün olup olmayacağı. Ülkelerin önlemleri kendilerine en uygun buldukları şekilde gevşettiği ve birindeki kuralın diğerine uymadığı bir ortamda bu sorunun cevabı henüz bulunamadı. Seyahatlerin ne zaman güvenli olacağı, nereye gidilebileceği, hangi ulaşım yönteminin kullanılabileceği, Avrupa’nın iç ve dış sınırlardaki engellemelerin devam edip etmeyeceği de cevap bekleyen sorular arasında. Net olan tek şey ise turizm sektörünün Avrupa’da ‘komaya girdiği’ ve normale dönüşün diğer sektörlere göre daha geç olacağı.





DEVASA KAYIPLAR

Avrupa Birliği Komisyonu’nun sektöre yönelik öngörüleri hiç de iç açıcı değil. Turizm sektöründeki çöküşün yüzde 70’i bulma ihtimali, özellikle bu sektörün ekonomideki payının çok önemli düzeyde olduğu, aynı zamanda da Avrupa’daki salgından en kötü etkilenen ülkelerin başını çeken İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkeleri endişelendiriyor. Dünya turizminde önemli yere sahip Avrupa pazarındaki çöküşün rakamsal boyutunun ise 275-400 milyar Euro arasında olacağı hesaplanıyor.

DİZ ÇÖKTÜLER

Turizmin yaşamsal önemde bir gelir kaynağı olduğu, Venedik, Floransa, Amsterdam ve Barcelona gibi şehirler için daha şimdiden karamsar bir tablo oluşmaya başladı. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro’nun, “Venedik diz çöktü” yönündeki sözleri mevcut durumun özeti niteliğinde.

ZAMAN ALACAK

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Alman medyasına verdiği demeçte, temmuz ve ağustos için henüz öngörüde bulunamadıklarını belirterek tatil planı yapmadan önce biraz daha beklenmesini tavsiye etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Schengen Bölgesi’nin dış sınırlarının eylüle kadar kapalı tutulması yönünde çağrı yaptı. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kimsenin hayal görmemesi gerektiğini ve bu yaz normal bir turizm sezonu yaşanmayacağını söyledi.

MERKEL: İNCE BİR BUZ ÜZERİNDEYİZ

Parlamentoda hükümet programını açıklayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Biz pandeminin sonunda değil, halen başlangıcındayız. Aldığımız ara başarı sizleri yanıltmasın. Çok ince bir buz üzerindeyiz. Bu virüsle daha uzun süre yaşamak zorundayız” dedi. Konuşmasında Merkel, ‘koronavirüse karşı önlemlerde daha fazla gevşeme’ taleplerini de açık bir dille reddetti. “Koronavirüsle mücadeleyi kafamızda daima canlı tutmalıyız” diyen Merkel şöyle konuştu: “Olağanüstü ciddi bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz zorlu bir sınavla karşı karşıyayız.” (Celal ÖZCAN / BERLİN)