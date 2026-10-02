Avrupa teyakkuzda! Putin uyardı... Ukrayna'dan savaşta bir ilk

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş beşinci yılına yaklaşırken, Moskova ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerilim de yeni bir aşamaya taşındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kaliningrad'a yönelik olası bir saldırıya karşı Rusya'nın elindeki tüm silahları kullanabileceği uyarısında bulunurken, Ukrayna savaşta ilk kez balistik füze kullandığını açıkladı.

PUTİN'DEN UYARI

Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kaliningrad'a ilişkin açıklamasını ve bazı ülkelere gönderdiği mektuplardaki ifadeleri desteklediğini söyledi.

Rus lider, Kaliningrad'a yönelik olası bir saldırının Rusya'nın tüm silahlarını kullanması gündemini doğrudan açacağını belirterek, "Rusya’ya Kaliningrad dahil doğrudan saldırı söz konusu olursa, ülkemizin sahip olduğu tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz olarak ve derhal gündeme gelecektir." dedi.

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Putin, Rusya'nın herhangi bir ülkeyi tehdit etmediğini savundu.

"Kimseyi korkutmuyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklaması ve bazı ülkelere gönderdiği mektuplar, gözdağı vermek değil, bize gözdağı verme girişimine yanıttır." ifadelerini kullandı.

"SALDIRI PLANLAMIYORUZ"

Avrupalı siyasi liderlerin kendi vatandaşlarını Rusya ile tehlikeli bir çatışmanın eşiğine sürüklediğini söyleyen Putin, açıklamalarının bağlamından koparılarak Rusya'nın nükleer silahla tehdit ettiği yönünde kullanılabileceğini belirtti.

Putin, bu söylemlerin Avrupa ülkelerindeki kamuoyunun dikkatini yönetimlerin Rusya'ya yönelik politikalarından uzaklaştırmayı amaçladığını öne sürdü.

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Rusya'nın Avrupa'ya saldırma planı olmadığını yineleyen Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Ne 2029'da ne 2030'da ne de 2050'de planlıyoruz ancak saldırıyla karşılaşırsak yanıt vermek zorunda kalacağız. Avrupa ülkelerinin vatandaşları bunu açıkça anlamalı, bizim tutumumuzla ülkelerindeki bazı siyasi yöneticilerin tutumunu ayırt etmelidir."

"RUSYA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR"

Putin, bazı Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030'da Rusya ile savaşa hazırlanılması gerektiği yönünde açıklamalar yaptığını söyledi.

Baltık Denizi'ndeki tatbikatları ve Rus gemilerini alıkoyma girişimlerini de gerilimi artıran adımlar olarak nitelendiren Putin, Rusya'nın karşısında nüfusu Rusya'nın yaklaşık iki katı olan ve büyük ekonomik ve askeri kapasiteye sahip bir taraf bulunduğunu belirtti.

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Putin, bu tablo karşısında Rusya'nın sahip olduğu güç ve araçların sınırlı kalabileceğini, bu nedenle askeri üstünlüğünü kullanması gerektiğini savundu.

Rus lider, "Bugün Rusya'nın sahip olduğu silahlar başka kimsede yok. Bu bizim üstünlüğümüz." dedi.

AVRUPA'DA TEYAKKUZDA

Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim, Avrupa ülkelerinin savunma hazırlıklarını da gündeme taşıdı.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, NATO'nun karar alması ve ihtiyaç doğması halinde ülkesine nükleer silah konuşlandırılabileceğini söyledi.

Danimarka, Soğuk Savaş'tan bu yana düzenlediği en büyük askeri tatbikatı gerçekleştiriyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde savunma harcamaları da rekor seviyelere ulaştı.

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Norveç'in Svalbard bölgesine yönelik olası Rus saldırılarına karşı tahliye planı hazırladığı belirtildi.

AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius, Rusya'ya verilecek olası yanıt konusunda "Eğer Rusya tarafından hedef alınıyorsak, cevabımız da en az bu saldırılar kadar Moskova için can yakıcı olmalı" ifadelerini kullandı.

MOSKOVA'DAN NATO'YA NÜKLEER MESAJ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Kaliningrad'a saldırması halinde Rusya'nın "nükleer silah kullanabileceği" yönündeki mesajının muhatapları tarafından açık şekilde anlaşıldığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Rusya'nın nükleer silahlar dahil tüm cephaneliğini kullanabileceği yönündeki uyarısının NATO'ya ulaştığını doğruladı.

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Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilişkin ise "Putin'i o kadar ciddiye almıyorum" mesajını verdi.

UKRAYNA'DAN BALİSTİK FÜZEYLE İLK SALDIRI

Gerilimin yükseldiği dönemde Ukrayna, savaşta bir ilke imza attığını açıkladı.

Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

Kiev yönetimi, Rusya'ya ait bir hedefe ilk kez balistik füze fırlattığını duyurdu. Ukrayna, Moskova'nın savaşta düzenli olarak kullandığı ve engellenmesi zor olan bu silahı ilk kez kullandığını bildirdi.

FP-7 balistik füzesinin kullanılması, Ukrayna'yı bu tür silahları üretebilen az sayıdaki ülke arasına taşıdı. Ancak saldırının ne kadar başarılı olduğu henüz netleşmedi.