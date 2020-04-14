Avrupa tedbirleri gevşetmeyi deniyor

Koronavirüsün yayılma hızını frenlemek amacıyla haftalardır sıkılık düzeyi farklılaşan tecrit önlemleri uygulayan Avrupa ülkeleri adım adım da olsa gevşetme kararlarını devreye sokmaya başladı. Önlemleri gevşetmenin zamanının gelip gelmediği yönündeki tartışma yoğun şekilde sürerken atılan adımların boyutu da ülkeden ülkeye değişiyor. Salgından daha az etkilenen ülkeler daha esnek davranırken virüsün ciddi şekilde zarar verdiği ülkelerin gevşetme hamleleri çok sınırlı olmalarıyla dikkat çekiyor. Avusturya, Danimarka, Çekya ve Norveç kuralları belirgin şekilde esnetme kararı alan ilk Avrupa ülkeleri.

MASKE ZORUNLULUĞU

Zorunlu maske takma uygulamasını toplu ulaşım araçları ve mağazalara genişleten Avusturya’da bugünden itibaren 400 m2’den küçük dükkânlar açılacak. Yapı ve bahçe malzemesi satan mağazalar da gevşetme kapsamına alındı. Sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde uygulanacak ilk gevşetmeyi alışveriş merkezlerinin ve kuaförlerin 1 Mayıs’ta açılmasıyla ikinci bir dalga izleyecek. Restoran ve barların ise en erken mayıs ortasında açılması öngörülüyor.

OKULLAR ÖNCELİKLİ

İtalya’nın ardından kısıtlamaları en erken devreye sokan ikinci Avrupa ülkesi olan Danimarka’da yarından itibaren 11 yaşın altındaki öğrenciler okula dönecek. Ülkede restoranlar, barlar, kafeler, spor salonları ve kiliseler ise 10 Mayıs’a kadar kapalı kalmayı sürdürecek. Norveç de okulları gelecek haftadan itibaren kademeli olarak açmayı planlıyor.

Olağanüstü hal uygulayan Çekya, geçen hafta daha önce yasak olan bazı sportif faaliyetlere izin verdi ve birinci derecede önemli olmayan mağazaları açtı. Çekya, dönüşte 14 gün karantinada kalmak şartıyla, ‘zorunlu’ yurtdışı seyahatlerine de izin verecek.

İTALYA VE İSPANYA TEMKİNLİ

Durumun ciddi ve ikinci dalga riskinin yüksek olduğu İspanya ve İtalya ise temkinli şekilde ilerlemeyi tercih ediyor. Ekonominin neredeyse tamamen durduğu İspanya’da inşaat ve bazı fabrika işçileri dünden itibaren işbaşı yaptılar. Tecrit kurallarını 3 Mayıs’a kadar uzatan İtalya da İspanya gibi sadece bazı küçük adımları devreye sokmayı tercih etti. İtalyan hükümeti, kitapçılar, kırtasiyeler ve çocuk giysileri satan mağazaların açılmasına karar verdi.

FRANSA MESAFELİ

Fransa, gevşetme baskısının en fazla hissedildiği ancak bu doğrultuda adım atmaya en mesafeli yaklaşan Avrupa ülkelerinden biri olmayı sürdürüyor. Fransa’da eğilim, olası bir gevşetme perspektifiyle, belli bir süre daha tecrit önlemlerini şu ana kadar olduğu gibi devam ettirme yönünde. Salgını frenleme konusunda son günlerde bazı olumlu sinyallerin geldiği Fransa’da ikinci dalga riskinin hâlâ çok yüksek olması yönetimi en fazla endişelendiren unsurlar arasında yer alıyor.



Avrupa’da vaka sayısı 850 bine yaklaştı. En çok vaka açıklayan ülkeler İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere. Can kaybı 11 bini geçen İngiltere’nin koronada en çok kayıp veren Avrupa ülkesi olabileceği belirtiliyor. Ülkede uygulanan salgın önlemlerinde bu hafta bir gevşeme söz konusu olmayacağı açıklandı.