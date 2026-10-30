Avrupa sokakta: Hayat pahalılığı protestoların odağında

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Avrupa'da çeşitli ülkelerde haftalardır protestolar devam ediyor.

FRANSA

Ulusal basının İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberlere göre, Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) lise eylemleri kapsamında polislerin karıştığı iddia edilen şiddet olaylarına ilişkin 80 soruşturma açtı.

Ulusal Jandarma Genel Müfettişliği (IGGN) ise bu eylemlerde jandarmalar hakkındaki şiddet iddialarına ilişkin 3 soruşturma başlattı.

RTL radyosu, IGPN'nin açtığı soruşturmalardan 20'sinin eylemcileri "sakat bırakan yaralamalarla" ilgili olduğunu bildirdi.

MAĞAZA VİTRİNLERİ AHŞAP PANELLERLE KAPATILDI

Fransa'nın Nancy kentinde, yarın düzenlenmesi beklenen protestolar öncesinde kent merkezindeki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı. Olası protestolar sırasında yaşanabilecek olaylar ve iş yerlerinin zarar görmesi endişesiyle mağaza vitrinleri ahşap panellerle kapatıldı.

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AĞIR YARALANAN ÖĞRENCİ VAKALARI BASINA YANSIMIŞTI

Val-d'Oise ilinde polis, bir lise öğrencisine karşı 28 Eylül'de Cougar tipi fırlatma silahı kullanmıştı. Silahtan çıkan mühimmatın parçalarının yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan 14 yaşındaki gencin çenesi ve dişleri kırılmıştı.

Tours kentindeki Balzac Lisesindeki eylemlerde de 30 Eylül'de plastik mermi isabet eden 16 yaşındaki Mael isimli genç sağ gözünü kaybetmişti.

Belfort kentindeki Courbet Lisesi eylemlerinde ise polisin 2 Ekim'de yakaladığı bir genci Savoureuse Nehri yakınlarında boğmaya çalıştığı iddiasıyla ilgili soruşturma açılmıştı.

Lens kentindeki eylemlerde ise 15 yaşındaki bir öğrenci, şok bombası nedeniyle 5 Ekim'de elini kaybetmişti.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okulları için daha fazla imkan ve öğretmen talebiyle eylem düzenliyor.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da desteklediği eylemler kapsamında yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

İTALYA

İtalya da diğer Avrupa ülkelerindeki gibi hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü yerlerden oldu.

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Milano kentinde 17-18 Ekim'de çoğunluğu gençlerden oluşan grubun protestosunda, bazı göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Bazı göstericilerin, lüks giyim mağazalarının vitrinlerine zarar verdiği görülürken, bazı süpermarketlerin ve mağazaların yağmalanması kameralara yansıdı.

Milano ile aynı anda Bologna ve Torino kentlerindeki gösteriler de olaylı geçti ve birçok noktada polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Milano kent merkezinde 2 gün süren şiddet olayları sonucunda Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, kente polis güçlerine ek olarak 500 asker gönderdi.

Bunların ardından başkent Roma'da 24 Ekim'de hükümeti protesto eden yüzlerce kişi, başbakanlık binasına doğru yürümek isteyince güvenlik güçleri buna izin vermedi.

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Yürüyüş için ısrar eden göstericilerden bazılarının polise şişe ve havai fişek atması üzerine polis, tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Ülkede son 2 haftadır şiddet olaylarına dönüşen protestolarda çok sayıda kişi yaralanırken, birçok kişi gözaltına alındı ve ciddi maddi hasar oluştu.

İTALYA'DA HAYAT PAHALILIĞINI, SİLAHLANMAYI VE SAVAŞLARI PROTESTO İÇİN GENEL GREVE GİDİLDİ

Taban Sendikaları Birliğinin (USB) çağrısı ve pek çok sendika ile öğrenci gruplarının destek vermesiyle lojistik, eğitim gibi farklı sektörlerde ülke çapında bugün 24 saatlik genel greve gidildi.

Grev dolayısıyla başkent Roma başta olmak üzere, Milano, Torino, Bologna, Napoli ve Cenova gibi kentlerde sendikalar, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler protesto yürüyüşleri yaptı.

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Başkentte merkez tren garı Termini yakınlarında toplanan on binlerce kişi, ellerinde savaş karşıtı ve Filistin’e destek belirten dövizlerle kent merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler sık sık "Hükümet istifa" ve "Hepimiz faşizm karşıtıyız" gibi sloganlar attı.

Bazı göstericilerin, Ulaştırma-Altyapı Bakanlığı önünden geçerken yaktıkları meşaleleri, Bakanlık önünde bekleyen güvenlik güçlerine doğru fırlattığı görüldü.

Kortej kent merkezindeki Fori Imperiali Bulvarı’na ulaştığında bazı öğrenciler, buraya çadırlar kurdu.

Yaklaşık 300 kişilik bir grup ise Kolezyum yakınlarındaki Via Claudia'da çöp kutularını devirip bariyer kurdu, ardından bunları ateşe verip, polise şişeler attı.

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Roma'daki yürüyüşe katılan İtalya ve Avusturya vatandaşı Alois de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de bir işçi olduğunu belirterek, "Hem üniversitede hem de lisede öğrenci olduğum yıllardaki gibi gençleri desteklemeye çalışıyorum. Onların zorluklarını, hayal kırıklıklarını anlıyorum ve onları protestoda yalnız bırakmanın büyük bir utanç olacağını düşünüyorum. Bu gençlere karşı büyük bir sorumluluk hissediyorum." dedi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Torino, Bologna ve Vicenza kentlerindeki yürüyüşlerde, önceki haftalarda olduğu gibi göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polisin Torino’da göstericileri copladığı, Bologna’da ise tazyikli su sıkarak göstericilere müdahale ettiği basına yansıdı.

Milano'da ise organizatörlere göre 100 bin kişi meydanlara inerken kent merkezinde başlayan yürüyüş çevre yoluna kadar sürdü. Protestolarını çevre yoluna taşıyan göstericiler, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Kentte 17-18 Ekim'de olaylı geçen protestoların ardından düzenlenen ilk büyük yürüyüş olan bugünkü kortej olaysız şekilde sona erdi.

LİMAN İŞÇİLERİNDEN SİLAH SEVKİYATLARINA KARŞI KÜRESEL EYLEM ÇAĞRISI

İtalya'da genel grevle beraber ülkenin önde gelen limanlarında da liman işçileri, silah ticareti ve sevkiyatına karşı çıkmak için küresel eylem çağrısıyla protesto gösterileri yaptı.

Cenova, La Spezia ve Napoli'de protestocular, liman girişlerini kapattı.

Cenova limanı önünde sabah saatlerinde lastiklerle yol kapatan göstericiler daha sonra bunları ateşe verdi.

Kentte öğleden sonra düzenlenen yürüyüşte de öğrenciler, limana gelerek işçilerin liman kapatma eylemine destek verdi.

Cenovalı liman işçisi Jose Nivoi de AA'ya yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için çok önemli. ABD’den Güney Amerika’ya, Avrupa’dan Afrika’ya, Hindistan'a ve Avustralya'ya kadar beş farklı kıtadan 115 limanın katıldığı uluslararası grevin yanı sıra dünyanın tüm hükümetlerine bir mesaj vermek istiyoruz. Liman işçileri artık savaş için çalışmaya da savaşın bedelini ödemeye de razı değil." diye konuştu.

Bu nedenle İtalya’da da genel greve gittiklerini anlatan Nivoi, şöyle devam etti:

"Bugün ülkeyi yönetenlere bir mesaj vermek istiyoruz. Savaşların bedelini bizim ödediğimiz, enflasyonun arttığı, kamu sağlık sisteminin, kamu eğitiminin ve emeklilik sisteminin gerilediği, enflasyondaki kontrolsüz artışın benzin fiyatlarını ve evlerimizin konut kredisi taksitlerini yükselttiği bu yaşam koşullarını artık kabul etmiyoruz."

HOLLANDA

Hollanda'nın Lahey kentinde, sosyal medyada çeşitli kentlerde gösteri ve olaylar yaşanabileceğine yönelik çağrıların ardından mağazalar olası protestolara karşı önlem aldı.

Kent merkezindeki mağazaların vitrinleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ahşap panellerle kapatıldı.

İSPANYA

İspanya'da konut krizi başta olmak üzere, eğitim, tarım ve göç sorunu gibi sıkıntılar nedeniyle ülke genelinde geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.

Ülkedeki konut sorunu ve 22 Eylül'de 87 yaşındaki Mari Carmen adlı kadının kirasını ödeyemediği için zorla evden çıkarılması başkent Madrid ve ardından tüm büyük kentlerde İspanyolları sokağa döktü.

Madrid'de 26 Eylül'de başlayan ve halen devam eden Sol Meydanı'nda çadırlarla kamp kurma eylemi Barselona, Las Palmas, Valensiya gibi kentlere de yayıldı.

Hükümetin konut krizine karşı aldığı önlemlerin mecliste onaylanmamasının ardından Başbakan Pedro Sanchez, 29 Kasım'da erken genel seçim düzenlenmesi kararı alsa da eylemler devam ediyor.

Madrid'de süresiz greve başlayan eğitim sektörü çalışanları, Barselona ve Madrid'de traktörleriyle yolları kesen çiftçiler ve Kuzey Afrika'daki Sebte'deki göç krizine karşı tepkiler de ekim ayı içinde öne çıkan gösteriler oldu.

Fransa'daki sokak şiddeti İspanya'ya da sıçradı.

Barselona'da 24 Ekim'de sosyal paylaşım sitelerindeki mesajlarla organize olan ve yüzlerini örtmeye çalışan yaklaşık 500 kişilik genç grup, kent merkezindeki dükkanları yağmaladı, kamu mallarına büyük zarar verdi.

Çıkan olaylarda 15 kişi yaralandı, 75'i reşit olmayan 128 gösterici gözaltına alındı.

Benzer bir şiddet olayı da aşırı sağcı bir sosyal medya figürüne karşı 26 Ekim'de Bilbao kentinde yaşandı.

Araçları ve çöp bidonlarını ateşe veren, dükkanları yağmalayan gruba karşı polisin müdahalesinde 19 kişi gözaltına alındı.

BELÇİKA

Belçika'da ekim ayı öğrencilerin eğitim koşullarına yönelik eylemleri ve sendikaların hükümetin bütçe politikalarına karşı gösterileriyle geçti.

Fransa'daki lise protestolarından etkilenen öğrenciler, 1 Ekim'de Liege ve çevre yerleşimlerde çeşitli okulların girişlerini kapatarak derslerin başlamasını engelledi. Öğrenciler, eğitimde personel yetersizliği ve kalabalık sınıflara çözüm bulunmasını, fırsat eşitliğinin güvence altına alınmasını ve eğitim politikalarının öğrenci ve velilerin görüşleri dikkate alınarak belirlenmesini talep etti.

Eylemler sırasında bazı okulların önünde ateş yakıldı, güvenlik güçlerine çeşitli cisimler atıldı.

Başkent Brüksel'de 9 Ekim'de düzenlenen sendika eylemlerine on binlerce kişi katıldı. Çalışanlar, öğrenciler ve kamu görevlileri, bütçe kesintilerine ve satın alma gücündeki gerilemeye tepki gösterdi.

Grev nedeniyle toplu taşıma, hava ulaşımı, okullar ve çocuk bakım hizmetlerinde aksamalar yaşandı.

Ana yürüyüş barışçıl geçerken çevredeki bazı gruplarla polis arasında çatışmalar çıktı. Güvenlik güçleri, biber gazı ve tazyikli suyla geniş çaplı müdahalelerde bulundu.

Gösteriler, 17 ve 24 Ekim'de de sürdü. Brüksel ve Liege'de bir araya gelen göstericiler, hükümetin reformlarının yanı sıra önceki eylemlerdeki polis müdahalelerini de protesto etti. Bazı gösterilerde barikatlar kuruldu, yollar kapatıldı ve polisle gerginlik yaşandı.

Sendikalar, bütçe açığını azaltmaya yönelik önlemlerin çalışanların, emeklilerin ve düşük gelirli kesimlerin üzerindeki yükü artıracağını savunarak hükümete çağrıda bulundu.

Ekim ayı boyunca ülke genelindeki gösterilerde 600'ü aşkın kişi gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı.

AVUSTURYA

Avusturya'da da ekim ayı okullardaki başörtüsü yasağına ve üniversitelere yönelik tasarruf planlarına karşı düzenlenen öğrenci protestolarının gölgesinde geçti.

Başkent Viyana'da 9 Ekim'de yüzlerce öğrenci, 14 yaşın altındaki kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağını protesto ederek, yalnızca Müslümanları kapsayan düzenlemenin kaldırılmasını istedi.

Viyana'da 22 Ekim'de ise on binlerce öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve üniversite çalışanı, hükümetin üniversitelere yönelik tasarruf planlarına karşı yürüdü. "Kırmızı alarm-Üniversiteleri kurtaralım" sloganıyla düzenlenen gösteride katılımcılar, Viyana Teknik Üniversitesi önünden Ring Caddesi üzerinden Viyana Üniversitesine yürüdü.

Göstericiler, "Demokrasinin eğitime ihtiyacı var" ve "Kandırmaca değil, araştırma" yazılı pankartlar taşıdı. Çok sayıda Filistin bayrağının dalgalandırıldığı yürüyüşte "Yaşasın uluslararası dayanışma" sloganı atıldı.

Yürüyüş nedeniyle şehir merkezinde trafik ve toplu taşıma seferlerinde aksamalar yaşandı.

Katılımcılar, tasarruf planlarının eğitim ve araştırma faaliyetlerine zarar vereceğini belirterek, kesintilerin bedelinin öğrencilere ve üniversite çalışanlarına yüklenmemesini istedi.

ÇEKYA

Çekya'nın başkenti Prag'da 23 Ekim'de kamu yayıncılarının finansmanını değiştirme planına karşı parlamento yakınında başlayan gösteri gece boyunca sürdü.

Akşam saatlerinde onlarca gösterici Temsilciler Meclisi binasına girmeye çalıştı, polis ekipleri eylemcilere müdahale etti.

Olayın ertesi günü ise "Demokrasi İçin Bir Milyon An" girişiminin çağrısıyla binlerce kişi Prag'da toplandı. Meydanı ve çevredeki sokakları dolduran göstericiler, Çek Televizyonu ve Çek Radyosunun bağımsızlığının korunmasını ve doğrudan devlet bütçesinden finanse edilmelerini öngören tasarının geri çekilmesini istedi.

Kamu yayıncılarının çalışanları, 3 Kasım'da 1 günlük grev yapacaklarını açıklarken, gösterilerin organizatörleri de 15 Kasım'da Prag'daki Letna Parkı'nda yeniden toplanacaklarını duyurdu.

ALMANYA

Almanya'da ekim ayında silahlanma ve olası zorunlu askerlik uygulamasına karşı düzenlenen gösterilerin yanı sıra Filistin destekçisi eylemler ve üniversite protestoları öne çıktı.

Berlin ve Stuttgart'ta binlerce kişi sokaklara çıkarken, Berlin, Leipzig ve Hamburg'da üniversite binalarının girişleri protestocular tarafından bloke edildi.

Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteride, hükümetin askerlik politikaları protesto edildi.

Eylemde, gençlerin zorunlu askerlik hizmetine karşı olduğu vurgulandı.

Stuttgart'ta düzenlenen gösteriye yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Göstericiler, askeri harcamaların artırılmasına ve olası zorunlu askerlik uygulamasına karşı çıkarken, sosyal harcamaların artırılmasını, ekonomik yaptırımların ve silah sevkiyatlarının durdurulmasını talep etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmelerle bağlantılı protestolar da ekim ayında Almanya'nın gündeminde yer aldı.

Polisin Filistin destekçilerine sert müdahalede bulunması dikkati çekti.

Ayrıca Berlin, Leipzig ve Hamburg'daki üniversitelerde protestolar düzenlendi.

Leipzig Üniversitesinin ana kampüsünün girişinde de aktivistler tarafından blokaj oluşturuldu. Hamburg'daki Finkenau kampüsünde de protestocular eğitim ve sosyal harcamalardaki kesintilerin geri alınmasını ve üniversitelere ayrılan kaynakların artırılmasını talep etti.

Eylemlerde ayrıca silahlanmaya ve zorunlu askerlik planlarına karşı çıkılırken, eğitim ve sosyal politikaların önceliklendirilmesi çağrısı yapıldı.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk'ta da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle öğrencilerin 13 Ekim'de başkent Tiran'da başlattığı ve halen devam eden protestolar şiddet eylemlerine sahne oldu.

Eğitim koşullarının yanı sıra yolsuzluk iddiaları, işsizlik ve artan yaşam maliyetine yönelik tepkilerle büyüyen ve ülkenin farklı şehirlerine de yayılan protestolarda, göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldı.

Protestolar sırasında bazı kamu binaları ve iş yerlerine yönelik saldırılarda taş ve molotofkokteylleri kullanıldı. Olaylarda küçük çaplı yangınlar meydana geldi.

Öğrenciler protestolarına devam edeceklerini belirtti.

KOSOVA

Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve diğer eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) yöneticilerinin savaş suçlarından eylül ayında mahkum edilmesi nedeniyle Kosova'nın başkenti Priştine'de başlayan protestolar ekim ayı başında da sürdü.

Söz konusu mahkemenin yetkilerinin sınırlandırılmasını talep eden göstericiler ile 5 Ekim'de yaşanan gerginlikte polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Göstericiler, Lahey'de Kosova yasalarına göre faaliyet gösteren mahkemeye ilişkin yasa değişikliği Kosova Meclisi'nde kabul edilene kadar Priştine'nin merkezindeki protestolarını sürdürdü.

Kosova Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula'nın yasa değişikliğini onaylamayarak Meclis'e iade etmesi nedeniyle benzer protestoların ilerleyen süreçte yeniden düzenlenmesi ihtimali bulunuyor.

Ülkenin batısındaki İpek kentinde 25 Ekim'de 49 yaşındaki Arlinda Zekaj'ın kayınbiraderi tarafından öldürülmesinin ardından kadın cinayetlerinin önlenmesi için somut tedbirler alınması talebiyle Priştine'de 28 ve 29 Ekim'de protestolar düzenlendi.

Kurumların kadına yönelik şiddet vakalarını ele alış biçimine tepki gösteren eylemciler, olaylardaki sorumluların araştırılmasını ve görevlerini yerine getirmeyen yetkililer hakkında tedbir alınmasını talep etti. Göstericiler protestolarını sürdüreceklerini açıkladı.