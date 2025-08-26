Avrupa siyasetinde Ä°srail depremi, istifalar peÅŸ peÅŸe geldi

Haberin DevamÄ±

Ä°srail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±dan bu yanaÂ AvrupaÂ genelinde Ã§ok sayÄ±da siyasi, hÃ¼kÃ¼metlerinin abluka altÄ±ndaki bÃ¶lgede devam eden ve "soykÄ±rÄ±m" olarak nitelendirilen durum karÅŸÄ±sÄ±nda sergilediÄŸi tutumu protesto etmek iÃ§in istifa etti.

Ä°ngiltere, Hollanda ve Ä°spanya gibi bazÄ±Â AvrupaÂ Ã¼lkelerindeki siyasetÃ§iler ve kamuoyu Ã¶nÃ¼ndeki isimler, Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Gazze'de yaÅŸananlara "sessiz kalamayacaklarÄ±nÄ±" ifade ederek, gÃ¶revlerinden ayrÄ±ldÄ±.

Hollanda

Hollanda'da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Caspar Veldkamp, yasa dÄ±ÅŸÄ± Ä°srail yerleÅŸimlerinden gelen mallara ambargo, Ä°srail'den silah alÄ±mlarÄ±na yasak, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä°srailli bakanlara seyahat yasaÄŸÄ± gibi daha sert tedbir ve yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Filistin devletinin tanÄ±nmasÄ± gibi taleplerinin koalisyon ortaklarÄ±nca engellenmesi Ã¼zerine 22 AÄŸustos'ta gÃ¶revinden istifa etti.

Haberin DevamÄ±

Veldkamp'Ä±n istifasÄ± bir Ã§eÅŸit domino etkisi yarattÄ± ve Yeni Sosyal SÃ¶zleÅŸme Partili (NSC) diÄŸer bakanlar da geÃ§ici hÃ¼kÃ¼metten istifa etti.

Ä°stifa edenler arasÄ±nda NSC Genel BaÅŸkanÄ± ve geÃ§ici hÃ¼kÃ¼mette Sosyal Ä°ÅŸler ve Ä°stihdam BakanÄ± olan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Eddy van Hijum, Ä°Ã§iÅŸleri ve Kraliyet Ä°liÅŸkileri BakanÄ± Judith Uitermark, EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r ve Bilim BakanÄ± Eppo Bruins, Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, Refah ve Spor BakanÄ± Danielle Jansen, DÄ±ÅŸ Ticaret'ten sorumlu Devlet BakanÄ± Hanneke Boerma, Hukuki Koruma'dan sorumlu Devlet BakanÄ± Teun Struycken, Vergilendirme ve GÃ¼mrÃ¼k'ten sorumlu Devlet BakanÄ± Tjebbe van Oostenbruggen ile Sosyal YardÄ±mlar'dan sorumlu Devlet BakanÄ± Sandra Palmen-Schlangen yer aldÄ±.

Van Hijum, Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin eylemlerini "uluslararasÄ± anlaÅŸmalarla taban tabana zÄ±t" olarak nitelendirerek, "KÄ±sacasÄ±, artÄ±k bu iÅŸ bitti." dedi.

GeÃ§ici hÃ¼kÃ¼metin BaÅŸbakanÄ± Dick Schoof ise istifalardan "derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼" duyduÄŸunu belirtti ve Gazze'de kÃ¶tÃ¼leÅŸen durumu "dramatik" ÅŸeklinde tanÄ±mladÄ±.

BakanlarÄ±n gÃ¶revlerinden Ã§ekilmesiyle kabinede hÃ¼kÃ¼meti destekleyen sandalye sayÄ±sÄ± 150'den 32'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Haberin DevamÄ±

Ä°ngiltere

Ä°ngiltere'de birÃ§ok milletvekili, mevcut BaÅŸbakan Keir Starmer'Ä±n muhalefet lideri olduÄŸu dÃ¶nemde ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± reddetmesi Ã¼zerine gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸÃ§i Partili milletvekili Imran Hussain, muhalefet liderinin, Ä°srail-Filistin Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± konusundaki aÃ§Ä±klamalarÄ± ve Gazze'de ateÅŸkes karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemleri nedeniyle 8 KasÄ±m'da Ã‡alÄ±ÅŸanlar Ä°Ã§in Yeni AnlaÅŸmadan Sorumlu GÃ¶lge BakanlÄ±k gÃ¶revinden istifa etti.

Ä°skoÃ§ Ulusal Partisi'nin (SNP) sunduÄŸu ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini destekleyen 56 Ä°ÅŸÃ§i Partili milletvekili arasÄ±nda yer alan Jess Phillips de Hussain'in istifasÄ±ndan bir hafta sonra gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.

Haberin DevamÄ±

AynÄ± gÃ¼n Ä°ÅŸÃ§i Partisi milletvekili Yasmin Qureshi de ateÅŸkes Ã¶nergesine oy vermek iÃ§in EÅŸitlikten Sorumlu GÃ¶lge BakanlÄ±k gÃ¶revinden istifa etti.

Ä°ngiltere'nin Dublin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde gÃ¶revli diplomat Mark Smith, AÄŸustos 2024'te, Ã¼lkesinin Ä°srail'e silah satÄ±ÅŸlarÄ±na devam etmesini protesto ederek gÃ¶revinden istifa etti. Smith, istifasÄ±na iliÅŸkin mektupta, "Ä°ngiltere'nin savaÅŸ suÃ§larÄ±na ortak olabileceÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Shaista Aziz, Amar Latif, Amna Abdullatif ve Altaf Patel'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu bazÄ± siyasi isimler de yerel meclislerdeki gÃ¶revlerinden ayrÄ±ldÄ±.

Eski milletvekili Lynne Jones da saldÄ±rÄ±larÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼re sonra istifa ederken, Filistinli fotoÄŸrafÃ§Ä± ve Ä°ÅŸÃ§i Partisi yetkilisi Lubaba Khalid de Starmer'Ä±n Gazze konusundaki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek gÃ¶revini bÄ±raktÄ±.

Ä°spanya

Haberin DevamÄ±

Ä°spanya'da, koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin kÃ¼Ã§Ã¼k ortaÄŸÄ± Sumar ittifakÄ±nÄ±n AralÄ±k 2023'te Filistin konusunda yapÄ±lan parlamento oturumu sÄ±rasÄ±nda Podemos partisinin lideri Ione Belarra'nÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ± engellemesi, koalisyon iÃ§indeki gerilimi zirveye Ã§Ä±kardÄ±.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'yu "soykÄ±rÄ±m" planlamakla suÃ§layan Belarra yerine oturumda sÃ¶z alan Agustin Santos, Filistin Devletinin tanÄ±nmasÄ±, Ä°srail ile silah anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesi ve UluslararasÄ± Ceza Mahkemesiâ€™nin (UCM) devreye girmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ± ancak konuÅŸmasÄ±nda "soykÄ±rÄ±m" ifadesini kullanmadÄ±.

Bunun Ã¼zerine Sumar ittifakÄ±ndaki Podemos partili 5 milletvekili, istifa ettiklerini duyurdu.

Haberin DevamÄ±

Ä°rlanda

Ä°rlanda'da insan haklarÄ± avukatÄ± Michael Farrell, "Gazze konusunda sessiz kaldÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle,Â AvrupaÂ Konseyine baÄŸlÄ± IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa ve HoÅŸgÃ¶rÃ¼sÃ¼zlÃ¼ÄŸe KarÅŸÄ±Â AvrupaÂ Komisyonunda (ECRI) 14 yÄ±l boyunca sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revinden istifa etti.

Bu konuyu gÃ¼ndeme getirmek iÃ§in defalarca Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸini ancak Ã§abalarÄ±nÄ±n bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ECRI'nin temmuz ayÄ± genel kurulunda sunduÄŸu Ã¶nergenin reddedildiÄŸini ifade eden Farrell, "EÄŸer Gazze'deki korkunÃ§ saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda konuÅŸamayacaksam, insan haklarÄ±nÄ± ihlal eden devletleri eleÅŸtirmeye de devam edemeyeceÄŸimi hissettim." dedi.

BelÃ§ika

BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Maxime Prevot, "Ä°srail'in Gazze'deki savaÅŸÄ±na karÅŸÄ± daha sert bir tavÄ±r alÄ±nmamasÄ± halinde koalisyonun Ã§Ã¶kebileceÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Flamanca yayÄ±m yapan De Standaard gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te Prevot, "HÃ¼kÃ¼met, Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin insan haklarÄ± ihlallerine karÅŸÄ± daha sert bir duruÅŸ sergilemez ya da Filistin'i tanÄ±mazsa, bÃ¼yÃ¼k bir kriz riski var." dedi.

BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Bart De Wever ile yapacaÄŸÄ± toplantÄ±da konuyla ilgili bir Ã¶neri sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Prevot, sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmemesi halinde "hÃ¼kÃ¼met kararlarÄ±nÄ± engelleme ihtimalini gÃ¶z ardÄ± etmeyeceÄŸini" belirtti.

Â