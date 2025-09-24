Avrupa semalarında kabus sürüyor... Kopenhag ve Oslo’da dron alarmı verildi

Haberin Devamı

Avrupa semaları bir kez daha kimliği belirsiz bir hava sahası ihlaliyle karşı karşıya kaldı. Rusya’nın son haftalarda NATO hava sahasına yönelik gerçekleştirdiği çok sayıda ihlalin ardından tedirginlik artarken, son olarak önceki akşam Danimarka’nın başkenti Kopenhag Havalimanı ve Norveç’in başkenti Oslo Havalimanı’nda kimliği belirsiz dron paniği yaşandı. Kopenhag Havalimanı’na yakın bir bölgede iki ila üç adet büyük İHA’nın (insansız hava aracı) görülmesi üzerine havaalanı dört saat süreyle kapatılırken, Oslo Havalimanı da iki adet dronun gözlenmesi nedeniyle üç saatliğine kapatıldı. Kopenhag Havalimanı’nda uçuşlardaki aksamalardan yaklaşık 20 bin yolcu etkilenirken, Oslo Havalimanı’nda ise tüm hava trafiği tek bir piste yönelmek zorunda kaldı.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Danimarkalı yetkililer olaya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatırken, Norveç Yayın Kuruluşu NRK’nın haberine göre iki ülke, olayların bağlantılı olma ihtimali konusunda temas halinde. Danimarka Polis Teşkilatı Başkomiseri Jens Jespersen, Kopenhag’da gözlenen dronlara ilişkin dün gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz dron operatörünün “yetkin” bir operatör olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Jespersen, İHA’ların birkaç farklı yönden geldiğini, ışıklarını açıp kapattıktan sonra birkaç saat içinde kaybolduğunu belirterek, dron operatörünü “bu şekilde gövde gösterisi yapacak kapasiteye, iradeye ve araçlara sahip bir aktör” diye tanımladı.

KİMİN BU DRONLAR?

Rusya son günlerde Romanya, Estonya ve Polonya hava sahalarını defalarca kez ihlal etmişken akıllara ilk gelen ihtimal yine Rusya oldu. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yaşanan ihlalin Estonya, Polonya ve Romanya’dakilere kıyasla hem kapsam hem de süre bakımından “daha küçük” olduğunu ancak “çok ciddiye aldıklarını” kaydetti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise “Rusya olma ihtimalini göz ardı edemem” diyerek temkinli davranmayı tercih etti.

RUSYA REDDETTİ

Rusya ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, “Oradan her seferinde asılsız suçlamalar duyuyoruz. Ciddi ve sorumlu bir tutum sergilemesi gereken bir tarafın, bu şekilde tekrar tekrar temelsiz ithamlarda bulunmaması gerekir” ifadelerini kullandı.