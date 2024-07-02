Avrupa sele teslim

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Avrupa’nın bir bölümü rekor kıran sıcaklıklarla boğuşurken İsviçre, Fransa ve İtalya’da sağanak yağışlar ve fırtına ölümlere yol açtı. İsviçre’de şiddetli yağmur sonrası Maggia Vadisi’nde meydana gelen toprak kaymasında en az üç kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ülkenin kuzeyindeki Valais kantonunda Rhone Nehri’nin taşması sonucu otoyolları ve demiryolu hattını sular altında kaldı.

İtalya/Sel nedeniyle İsviçre’nin Maggia Vadisi’ndeki Visletto köprüsü yıkıldı. Otoyollar ve demiryolu sular altında kaldı.

Fransa’da ise kuzeydoğudaki Aube bölgesinde 70’li ve 80’li yaşlarındaki üç kişi, bulundukları otomobilin üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Fransa /Sel sularında mahsur kalanlar, botlarla kurtarıldı.

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

İtalya’nın kuzeyinde etkili olan sel ve su basmaları sebebiyle itfaiyeciler yaklaşık 80 kurtarma operasyonu gerçekleştirdiklerini ve 200 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle aşırı yağışların daha sık yaşanacağı uyarısında bulunuyor.