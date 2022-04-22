Rus gazeteci NATO'yu tehdit etti: 'Ukrayna artık yeterli değil'

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Rusya’nın önde gelen gazetecilerinden Vladimir Solovyov, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin Avrupa hatta dünyayı kapsayacak yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek NATO'yu tehdit etti.

UKRAYNA ARTIK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Putin destekçisi olduğu bilinen gazeteci "Vladimir Solovyov ile Akşam" adlı programında "Özel askeri operasyonun yeni bir aşamaya girdiğine inanıyorum. Ukrayna artık tek başına yeterli değil" dedi.

Sosyal medyaya düşen ve birçok kişi tarafından paylaşılan videoda Solovyov NATO'nun Ukrayna'ya verdiği silahlara dikkat çekerek, "Artık sadece silahların değil operatörlerin de savaş içine çekildiğini göreceğiz" dedi.





Meanwhile on Russian state TV: host Vladimir Solovyov threatens Europe and all NATO countries, asking whether they will have enough weapons and people to defend themselves once Russia's "special operation" in Ukraine comes to an end. Solovyov adds: "There will be no mercy." pic.twitter.com/fCN3vfZy4N — Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 20, 2022

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NATO'YA TEHDİT: MERHAMETİMİZ OLMAYACAK

Rus gazeteci, devlet kanalı olan Russia-1'de yayınlanan programında Moskova'nın NATO ülkelerine savaş açmaya başladığını belirtti.

"NATO ülkelerinin vatandaşlarını da savaş makinelerini de ezip geçeceğiz" diyen Solovyov "Bu operasyon sona erdiğinde NATO kendisi savunacak adamı olup olmadığını sorgulamak zorunda kalacak" dedi ve ekledi "Hiç bir şekilde merhamet göstermeyeceğiz"



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DAHA SERT DAVRANMAMIZ GEREKİYOR

Putin'in Ukrayna'nın "Nazilikten arındırılması" çağrısını yineleyen Solovyov , "Sadece Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması yetmeyecek. Avrupa ve dünyaya karşı savaş için daha spesifik bir çerçeve geliştiriyor, bu da daha farklı daha sert davranmamız gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

ASKERİ ANALİSTLERİN GÖRÜŞLERİ İLE ÖRTÜŞÜYOR

Solovyov'un savaşla ilgili büyük yankı uyandıran açıklamaları askeri analistlerin ve Putin eleştirmenlerinin tahminleriyle örtüşüyor.

Sürgündeki Rus oligark Mihail Hodorkovski CNN'e verdiği röportajda "Putin'in kafasındaki savaş Ukrayna ile değil ABD ve NATO ile" derken askeri analistler çok uzun süredir Rus liderin Ukrayna'nın ötesindeki bölgeleri, özellikle Doğu Avrupa'yı kontrol altına almak istediğini iddia ediyor.