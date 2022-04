Rus gazeteci NATO'yu tehdit etti: 'Ukrayna artık yeterli değil'

Rusya’nın önde gelen gazetecilerinden Vladimir Solovyov, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin Avrupa hatta dünyayı kapsayacak yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek NATO'yu tehdit etti.

UKRAYNA ARTIK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Putin destekçisi olduğu bilinen gazeteci "Vladimir Solovyov ile Akşam" adlı programında "Özel askeri operasyonun yeni bir aşamaya girdiğine inanıyorum. Ukrayna artık tek başına yeterli değil" dedi.

Sosyal medyaya düşen ve birçok kişi tarafından paylaşılan videoda Solovyov NATO'nun Ukrayna'ya verdiği silahlara dikkat çekerek, "Artık sadece silahların değil operatörlerin de savaş içine çekildiğini göreceğiz" dedi.





Meanwhile on Russian state TV: host Vladimir Solovyov threatens Europe and all NATO countries, asking whether they will have enough weapons and people to defend themselves once Russia's "special operation" in Ukraine comes to an end. Solovyov adds: "There will be no mercy." pic.twitter.com/fCN3vfZy4N