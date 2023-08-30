Avrupa şaşkın! yaz ortasında kışı yaşadılar...

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde hafta sonu etkili olan fırtına, dolu ve yağmur, köylerde, kasabalarda ve çiftliklerde 10 dakika içinde büyük hasara neden oldu. Şiddetli yağmur ve fırtına ile birlikte yağan ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri, evlerin çatılarına ve güneş enerjisi sistemlerine zarar verdi. Bölgede şiddetli dolu yağışı nedeniyle hayvanlar da telef oldu.



Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Yukarı Bavyera, Güney Bavyera, Svabia ve Oberpfalz bölgelerinde etkili olan fırtınalar nedeniyle meydana gelebilecek yağmur ve su baskınlarına karşı halka uyarıda bulundu.



Yukarı Bavyera'da Bad Bayersoien kasabasında yaklaşık bin binanın hasar gördüğü bildirildi. Kasabada ceviz büyüklüğünde yağan dolu tanelerinin çapının sekiz ile on santimetreyi bulduğu gözlemlendi.



Bir sigorta şirketi tarafından yapılan açıklamada, çiftçilerin kötü hava koşullarından olumsuz etkilendiği, son on gün içinde 22 bin hektarlık tarım alanın zarar gördüğü belirtildi.

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İSVİÇRE'DE KAR YAĞIŞI



Almanya'da etkili olan dolu fırtınası ve yağışlı hava komşu ülke İsviçre'de de olumsuz etkisini gösterdi. İsviçre’nin Valais bölgesindeki Zermatt kasabasında 31 dereceyle rekor kıran sıcaklıkların aniden sıfırın altına düşmesi kar yağışına neden oldu.



Beş gün içerisinde hem yazı hem kışı yaşayan kasabada kar yağışı sonrası tüm kasaba beyaza büründü. Almanya'dan İsviçre'ye tatile giden ve burada dolu fırtınasına yakalanan bir Alman ailenin, Tesla marka aracının dolu yağışı nedeniyle büyük hasar aldığı görüldü.