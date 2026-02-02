Avrupa saraylarında ‘Epstein’ depremi

Haberin Devamı

ABD’de, “reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma” suçlarıyla tutuklu yargılandığı esnada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili üç milyon sayfa, 180 bin fotoğraf ve 2 bin videoluk dosya, cuma günü ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Epstein ile yüksek profilli kişiler arasındaki e-posta alışverişini de içeren belgelerde İngiltere, Norveç, Danimarka ve İsveç’ten kraliyet ailelerine mensup isimlerin de yer alması Avrupa saraylarında depreme neden oldu.

‘SOYLU’ İSİMLER EPSTEIN’I

Epstein’ın yasal sıkıntılar yaşadığı dönemdeki “bağlantılarını” sergileyen ve pek çoğu on yıldan daha eskiye dayanan belgelerde, tüm kraliyet unvanları geçen yıl elinden alınan eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten Windsor, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Danimarka Kralı Frederik ve İsveç Prensesi Sofia’nın adları da geçiyor. Dünyanın en eski monarşilerinden biri olan Danimarka’nın Kralı Frederik’in söz konusu belgelerde adının 2 kez geçtiği ifade ediliyor. Kral Frederik’in prens olduğu dönemde Epstein’ın bağlantılı olduğu bir işinsanı ile görüştüğü ve bir akşam yemeği için hazırlanan davetli listesinde adının geçtiği belirtiliyor. Kraliyet tarafından yapılan açıklamada, Kral Frederik’in Epstein ile hiç tanışmadığı savunuldu. İsveç Prensesi Sofia’nın da 2012’de Epstein’in özel davetlisi olarak New York’ta bir film gösterimine katıldığı öne sürülüyor. Epstein’e 2010 yılında gönderilen bir e-postada, Prenses’ten “bizim Sofia’mız” başlığıyla bahsedildiği görülüyor.





Haberin Devamı

PRENSES ÖZÜR DİLEDİ

Norveç’te özellikle samimiyeti ve “ulaşılabilir” bir figür olmasıyla tanınan Prenses Mette Marit’in adının ise söz konusu belgelerde binden fazla kez geçtiği öne sürülüyor. 2011-2013 yılları arasında Epstein ile görüştüğü, dört gece evinde kaldığı hatta “çocuğunu taşımak istediği” öne sürülen Prenses’in yolladığı bir e-postada “(Epstein) Beni hep gülümsetiyorsun. Çünkü beynimi gıdıklıyorsun” dediği görülüyor. Öte yandan skandalın ardından Norveç medyasına konuşan Prenses, “Epstein ile herhangi bir şekilde iletişim kurduğum için pişman olduğumu belirtmek isterim. Bu durum son derece utanç verici” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘ESKİ’ PRENS YİNE BAŞROLDE

Epstein ile “bağlantıları” nedeniyle geçen yıl kraliyet ailesinden aforoz edilen İngiltere eski Prensi Andrew yeni belgelerde de başrolde yer alıyor. Andrew’un, 2010’da Epstein ile e-posta aracılığıyla haberleştiği ve bir yazışmada “Buraya, BP’ye (Buckingham Sarayı) gelirsen çok memnun olurum. Kiminle gelmek istersen gel” ifadelerini kullandığı görülüyor. Bir diğer belgede ise Epstein, Andrew’u 26 yaşındaki Rus bir kadınla akşam yemeğine davet ediyor. Skandalın ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Andrew’un ABD Kongresi’nde ifade vermesi gerektiğini ima ederek “Bilgisi olan herkes, kendilerinden hangi biçimde istenirse istensin, bu bilgiyi paylaşmaya hazır olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İngiltere'de Epstein dosyası istifa getirdi Haberi görüntüle

DİPLOMAT İSTİFA ETTİ

Söz konusu belgelerde adı geçenler sadece “saraylı” isimlerle sınırlı değil. Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun Dışişleri ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Lajcak’ın da adı belgelerde yer alıyor. Lajcak’ın Epstein ile yazışmalarının sık sık kişisel paylaşım içerdiği, “kadınlar ve jeopolitik meseleler” dahil birçok konuda sohbet ettikleri görülüyor. Slovakya Haber Ajansı’na (TASR) göre, Slovakya muhalefet partilerinin Lajcak’ın istifasını isteyen ortak bir açıklama yapmasının ardından Lajcak, istifa mektubunu Başbakan Fico’ya sundu. Fico da bu istifayı onayladığını açıkladı.

TRUMP: DUYDUĞUMA GÖRE AKLANMIŞIM

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir başını ağrıtan ‘Epstein’ meselesi hakkındaki kısa süreli sessizliğini, yeni belgelerin açıklanması ile birlikte bozdu. Trump, önceki gün yaptığı bir açıklamada “Bazı çok önemli kişiler bana bunun (belgelerin) beni aklamakla kalmayıp, insanların umduğunun tam tersi olduğunu söyledi” diye konuştu. Ancak ABD merkezli New York Times’ın değerlendirmesine göre Trump’ın adı en az 4 bin 500 belgede geçiyor. Öte yandan Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, “Belgelerin bir kısmı, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI’a sunulan ve Başkan Trump’a yönelik gerçek dışı ve sansasyonel iddialar içermektedir” ifadeleri kullanıldı. Trump, Epstein ile “yakın bir dostluğu” olduğu iddialarını defalarca kez reddetmişti.

Haberin Devamı

SOMALİLAND’E DE EL ATMIŞLAR

Jefrey Epstein’a ilişkin yayınlanan belgeler arasında en dikkat çekenlerden biri ise ‘Somaliland’ meselesi oldu. Epstein ve çevresinin, halihazırda yalnızca İsrail’in devlet olarak tanıdığı Somaliland’ı yıllar önce stratejik ve ticari hedef olarak değerlendirdiği ortaya çıktı. Epstein’a kendisini “su şirketi sahibi” olarak tanımlayan bir kişiden gelen 2012 tarihli bir e-postada “Suudi pazarına doğrudan erişim. Sevkiyat kolay. Minimum nakliye. Yine Somaliland. Su kaynakları zaten haritalandırılmış vb” ifadeleri yer alıyor. Bir başka e-postada ise kimliği belirsiz bir kişi Somaliland’de “SOMALIWOOD STUDIOS” adında bir stüdyo inşa etmeyi öneriyor. Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölgede yer alan Somaliland, 1991’de Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmişti.