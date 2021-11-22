Avrupa salgında başa döndü: Avusturya'da tam kapanma başladı, sokaklar bomboş kaldı!

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Avusturya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle, 20 gün süresince geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girdi.

Günlük vaka sayılarının 15 binin üzerine çıktığı ülkede, iktidar dördüncü dalgayı kontrol altına alabilmek ve sağlık sistemini koruya bilmek için herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı.

Tüm Avrupa ülkelerinde Kovid-19'un yayılmasına karşı alınan önlemler yüzünden protestolar yayılırken Avusturya ülke genelinde tam kapanmaya gitti.

Avusturyalılar'dan bu gece yarısından itibaren evlerinden çalışmaları istenirken, temel hizmetleri karşılamayan dükkanlar kapatıldı.

Yeni kısıtlamalar Avrupa genelinde protestolara yol açtı, Belçika ve Hollanda'da eylemciler polisle çatıştı.

Kıtada artan vaka sayıları üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uyarı yaptı. DSÖ Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa genelinde önlemler sıkılaştırılmazsa, bahar aylarına kadar 500 bin kişinin ölebileceğini belirtti.

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Avusturya geçen hafta Kovid aşısını, Şubat'ta yürürlüğe girecek bir düzenlemeyle yasal zorunluluk haline getiren ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

Komşu Almanya'da da siyasetçiler yoğun bakım yatakları dolar ve yeni vaka rekorları kırılırken, benzer önlemleri tartışıyor.





'VAKALARI İNDİRMEK İÇİN BALYOZ'

Avusturya, pandeminin başlangıcından bu yana dördüncü kez tam kapanmaya gitti.

Yetkililer, halka iş, egzersiz ve gıda alışverişi dışında evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Restoranlar, barlar, kuaförler, tiyatrolar ve temel hizmetler sunmayan tüm dükkanların kapanması isteniyor. Önlemler 12 Aralık'a kadar sürecek, ancak yetkililer 10 gün sonra bir yeniden değerlendirme yapacaklarını vurguladı.

ORT televizyonuna konuşan Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein hükümetin "şimdi harekete geçmek" zorunda kaldığını söyledi.

Mueckstein "Kapanma, görece sert bir önlem olsa da, buradaki vakaları azaltmak için bu balyoz tek seçenek olarak kaldı" dedi.

GÖSTERİLER VE ÇATIŞMALAR

Hafta sonu bazı Avrupa ülkelerinde alınan önlemlere karşı gösteriler şiddet olaylarına sahne oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de onbinlerce kişinin yürüdüğü eylemin ardından, göstericiler polisle çatıştı.

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Protestocular, aşısızların kafelere, restoranlara ve eğlence mekanlarına girmesini kısıtlayan Kovid pasaportu uygulamasına karşı çıktı.

Barışçıl başlayan eylemde, bazı göstericilerin attığı taş ve hava fişeklere polis göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla karşılık verdi.

Komşu Hollanda'da da üst üste üçüncü gece çatışmalar yaşandı. Güneydeki Rosendaal kentinde bir ilkokul kundaklanırken, Enschede'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Cumartesi günkü olaylarda Lahey kentinde göstericiler bisikletleri ateşe vermişti. Cuma günü de Rotterdam'da şiddet olayları yaşanmış, polis araçları kundaklanmış, polis de ateş açmıştı. Polis kurşunlarıyla yaralanan dört kişinin hastanede olduğu belirtildi.

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Hollanda'da üç haftalık kısmi kapanma uygulanıyor. Restoranlar erken kapanırken, spor müsabakalarına taraftar giremiyor.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da da eylemler düzenlendi.