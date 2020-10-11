Avrupa rekora doymuyor... Günde 100 bin vaka

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da 9 Ekim Cuma günü 109 bin 740 vaka tespit edildiğini belirterek, günlük vaka sayısında ilk kez 100 bin sınırının aşıldığını açıkladı. Birçok Avrupa ülkesinde, hastanelerin yoğun bakım servislerindeki yatak kapasitesi sınıra dayandı. Artış kaydedilen ülkeler, sıkı tedbirlere bir bir geri dönüyor.

FRANSA’DA 20 BİNİ AŞTI

Fransa’da, dün son 1 günde 20 bin 339 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Ülkedeki COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 10.4’e çıktı. İspanya’da hükümet, korona virüs salgınında artan vaka sayıları nedeni ile başkent Madrid’de önceki gün olağanüstü hal ilan etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise günlük yeni vaka sayılarının son 1 haftada ikiye katlandığını belirterek, pazartesi günü yeni önlemler açıklayacağını duyurdu. Ülke genelinde olmasa da yerel kısıtlama önlemleri getirileceği tahmin ediliyor.

Bu arada, Doğu Avrupa’da da artış sürüyor. Rusya’da, salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Cuma günü son bir gün içinde 12 bin 846 vaka tespit edilirken, COVID-19 nedeniyle 197 kişi öldü.