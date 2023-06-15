Avrupa polisi: PKK Avrupa’da çok aktif

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Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) tarafından hazırlanan Terörizm Durumu ve Eğilim Raporu’nda (TE-SAT), terör örgütü PKK’nın Avrupa’da çok aktif olduğunun ve üye devletleri eleman toplama, idari ve finansman üssü olarak kullandığının altı çizildi. Avrupa’daki aşırı solun PKK’ya desteğine dikkat çekilen belgede, bazı aşırı solcuların çatışma bölgelerinde örgüt güçleriyle eğitim aldığı ve savaştıkları belirtildi.

ÇATIŞMA EĞİTİMLERİ VAR

PKK’nın yasadışı finansman kaynakları arasında uyuşturucu kaçakçılığı ve AB’de gerçekleştirilen dolandırıcılığın yer aldığının kaydedildiği raporda, terör örgütünün AB’deki faaliyetlerinin amacının Irak, Suriye ve Türkiye’deki operasyonlarını desteklemek olduğu ifade edildi. AB vatandaşı olan ya da üye ülkelerde süresiz ikamet hakkına sahip bazı PKK’lıların Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerine seyahat ettiklerinin belirlendiği de raporda yer aldı. Belgede, savaş eğitimi almış kişilerden geri dönenlerin üye ülkeler için tehdit oluşturabileceği vurgusuna yer verildi. Terör örgütünün ve bağlantılı isimlerinin faaliyetlerinin yakından izlenmesine rağmen geçen yıl PKK bağlantılı olarak İtalya’da bir, Almanya’da ise dört kişinin tutuklanmış olması dikkat çekti.

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YPG’YE BAKIŞ AYNI

AB, PKK’nın Suriye’deki uzantılarından olan YPG’yi terör örgütü olarak görmüyor. TE-SAT’ta da bu çizgi benimseniş durumda. Oysa raporda, “Çeşitli faaliyetlerden elde edilen gelirlerin, PKK’nın AB’deki kapsamlı propaganda aygıtını destekleme, Kürt bölgelerine insani yardım sağlama ve Suriye’de faaliyet gösteren YPG’yi finanse etme amaçlı olduğu” net şekilde belirtilerek iki örgütün bağlantılı olduğu ifade edilmiş oluyor. Buna rağmen belgede YPG için, “ABD ve diğer Batı ülkeleri tarafından desteklenen SDG’nin hakim unsuru olduğu, Türkiye’nin PKK’nın uzantısı olarak gördüğü” vurguları yapılıyor.

ALMANYA’DA DHKP-C DAVASI BAŞLADI

- Almanya’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik son yıllardaki en önemli davalardan biri dün Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde başladı. 2022 Mayıs’ında gözaltına alınan ikisi Türk biri Alman vatandaşı üç sanık, “yabancı terör örgütüne üye olmak” suçundan hâkim karşısına çıktı. Mahkeme dava için 19 duruşma öngörürken, Alman Ceza Kanunu’na göre sanıklar 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.