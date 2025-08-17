Avrupa pek ikna olmadı

Haberin Devamı

Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Finlandiya ve İngiltere liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ortak bildiri yayınladı. Belgede, “Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkili bir şekilde savunabilmesi için kesin güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği açıktır” denildi.

‘BARIŞ YOKSA BASKI VAR’

Bildiride, “Ukrayna’da ölümler devam ettiği sürece Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye hazırız” mesajı yinelendi. Adil ve kalıcı bir barış sağlanana dek Rusya’nın savaş ekonomisine baskı uygulamak için yaptırımların sürdürüleceği ve daha geniş kapsamlı ekonomik önlemlerin güçlendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

Masaya davet edilmeyen Avrupa kanadı, mevcut çekince ve soru işaretlerine rağmen ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarına destek verdi. Avrupa, bir sonraki adımın ABD-Rusya-Ukrayna zirvesi olması konusunda ısrarcı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın sosyal medya mesajı ise Avrupa ülkelerinin çoğunda Rusya’ya bakışı özetler türdendi: “Acı gerçek şu ki, Rusya bu savaşı yakın zamanda sona erdirmeye niyetli değil.”