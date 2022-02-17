Avrupa Parlamentosu’ndan Türkiye’ye hadsiz suçlama

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Bir dönem Fransa’da Avrupa İşleri Bakanı olan Loiseau’nun raporunda, Türkiye’nin, “AB ve komşuları için birçok endişe alanında çoğu zaman istikrar bozucu rol oynadığı ve böylelikle bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği” iddia edildi. Raporda, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tezlerine destek veren ifadeler de yer aldı. Türkiye’nin, Akdeniz’de Yunanistan ve GKRY bağlantılı faaliyetleri yasadışı olarak tanımlandı ve kınandı.

‘ASKIYA ALINSIN’

AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası hakkında Alman parlamenter David McAllister’in kaleme aldığı raporda da Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifinin gerçekçi olmadığı öne sürüldü. McAllister, Türkiye’deki eğilimin tersine çevrilmemesi halinde AB Komisyonu’nun üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını önermesini istedi.