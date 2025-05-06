Avrupa Parlamentosu’ndan çözüm sürecine destek

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AP’nin İspanyol üyelerinden Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan rapor taslağında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan yapıcı yaklaşım takdirle karşılanırken terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve kendini fethetme çağrısı da ‘tarihi bir adım olarak’ nitelendi.

‘TARİHİ ADIM’ VURGUSU

“Önemli bir fırsatın söz konusu olduğu” vurgusuna yer verilen belgede şu ifadeler kullanıldı: “AP, MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından başlatılan farklı siyasi liderlerin yapıcı yaklaşımı, DEM Partisi heyetinin İmralı Cezaevi’ne gerçekleştirdiği ziyaretler ve bu partinin diğer siyasi partilerle yürüttüğü geniş istişareler de dahil olmak üzere, ilgili tüm paydaşların bu gelişmeleri kolaylaştırmak için sarf ettiği çabaları takdirle karşılar.”

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DİĞER BAŞLIKLAR ŞÖYLE

İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki eleştirilerini yineleyen AP’nin bazı konulardaki yaklaşımı şu şekilde:

- AB ÜYELİĞİ: Mevcut şartlarda müzakerelere yeniden başlanamayacağı belirtilerek daha yakın, dinamik ve stratejik bir ortaklık için çalışmaya devam edilmesi isteniyor.

- GÜMRÜK BİRLİĞİ: Güncellemeye destek veriliyor ancak son aşamada AP onayının gerekli olduğu hatırlatılarak konu insan hakları ve Kıbrıs’la ilişkilendiriliyor.

- VİZE SORUNU: Muafiyet için Türkiye’nin adım atması gerektiği vurgulanıyor. Üye ülkelerden vize işlemlerine ilişkin kapasitenin artırılması isteniyor.