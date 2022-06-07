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Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye oturumu

#Avrupa Parlamentosu#İspanyol Parlamenter Nacho Sanchez Amor#Türkiye Raporu
Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye oturumu

Avrupa Parlamentosu, İspanyol parlamenter Nacho Sanchez Amor’un düzenlediği Türkiye raporunu ele aldı.

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Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden uzaklaştığını vurgulayan ve hukukun üstünlüğü, yargı, insan hakları gibi alanlarda eleştirilerini yineleyen AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, “Türkiye, ortak çıkar alanlarında AB için kilit önemde bir ortak olmayı sürdürüyor” dedi. Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik umut olmamasını en önemli sorunlardan biri olarak niteleyen Varhelyi, Ukrayna konusunda ise Türkiye’nin çabalarının önemli, oynadığı rolün yapıcı olduğunu belirtti.

Tonu daha sert olan Sanchez Amor ise “Şahsen ülkenin siyasi yönünde değişiklik olmaması halinde müzakere sürecinin beş yıl daha hayatta kalabileceğine inanmıyorum” dedi. Türkiye’yi öngörülemeyen bir ortak olarak tanımlayan raportör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın modelinin Rusya olduğunu savundu. Şu ana kadarki en sert Türkiye belgesi niteliğindeki rapor bugün oylanacak.

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#Avrupa Parlamentosu#İspanyol Parlamenter Nacho Sanchez Amor#Türkiye Raporu

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