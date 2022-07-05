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Avrupa Parlamentosu'nda Miçotakis'e soğuk duş! Türkiye'ye asılsız suçlama...

#Yunanistan#Miçotakis#Avrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosunda Miçotakise soğuk duş Türkiyeye asılsız suçlama...

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında eleştiri yağmuruna tutuldu. Basın özgürlüğü ve mülteci hakları konusunda yerden yere vurulan Yunan Başbakan, göçmenlerin geri itilmesine ilişkin akılalmaz bir açıklamada bulundu ve "Asıl Türkiye göçmenleri bize itiyor." dedi. Yunan başbakan ayrıca gayri resmi bir brifing sırasında bir gazeteci ile tartıştı ve gazeteciyi 'yalan haber' yapmakla suçladı.

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis bugün AB Parlamentosu başkanı Roberta Metsola'nın daveti üzerine Avrupa Parlamentosu'na seslendi. Ancak söz konusu toplantı hiç de Yunan Başbakan'ın beklediği bir havada gerçekleşmedi.

YUNAN BASINI: AVRUPA MİÇOTAKİS'İ EZDİ

Oturumda yer alan ve sol ve muhafazakar gruplar adına konuşan vekiller Miçotakis'i köşeye sıkıştırırken Yunan basını söz konusu toplantıyı "Avrupa Miçotakis'i ezdi" başlığı ile duyurdu.

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"AVRUPA'DA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ÇİĞNEYEN BİR LİDER GÖRMEMELİYİZ"

AB'deki liberal partileri temsil eden Renew Europe temsilcisi Malik Ashmani Yunanistan'daki basın özgürlüğüne dair endişeleri olduğunu belirterek, "Yunanistan'daki basın özgürlüğündeki düşüşten endişe duyuyoruz. Avrupa'da basın özgürlüğünü çiğneyen bir lider görmemeliyiz" dedi.

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Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimulis ise Yunan Başbakanın ülkesindeki ekonomik durumla ilgili gerçekleri sakladığını ima etti.

GERİ İTME OPERASYONLARINA TEPKİ YAĞDI

Oturumda Yunanistan'a yönelik en büyük eleştiriler sığınmacı hakları ile ilgili yapılanlar oldu. Liberaller ve Yeşiller adına konuşan vekiller Yunanistan'dan Avrupa'ya girmeye çalışan sığınmacıların haklarının ihlal edilip edilmediğini açık açık sordu ve Yunanistan'ın 'geri itme' operasyonlarını sert sözlerle eleştirdi.

Hollandalı vekil MEP Tineke Strick, Yunanistan'ın kabul merkezlerini kapatıp göçmenleri zor şartlarda yaşamaya zorladığını belirtti. Suriye ve Afganistan'dan gelen göçmenlerin Türkiye'ye geri dönmeleri için yasal bir boşluktan faydalanıldığına dikkat çeken Tineke Strick "Bu bir çözüm değil, sınırları kapatmak ve göçmenleri geri püskürtmek bir Avrupa yanıtı değil" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE ASILSIZ SUÇLAMA: ASIL TÜRKİYE GÖÇMENLERİ BİZE İTİYOR

Miçotakis eleştirilere verdiği cevapta Türkiye'ye asılsız suçlamalarda bulunarak, "Yüzlerce kişiyi taşıyan gemilerin Türkiye kıyılarından Türk makamlarının bilgisi olmadan ayrıldığına inanmak için saf olmamız gerekir. Bu hassas konulara bakarken, sanki Türkiye'nin olup bitenlerde hiçbir rolü yokmuş gibi davranıp Türk propagandasını tekrarlamayalım" dedi.

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Göçmenlerin geri itilmesine ilişkin akılalmaz bir açıklama yapan Miçotakis "Asıl Türkiye göçmenleri bize itiyor. " sözleri ile yine Türkiye'yi hedef aldı.


Avrupa Parlamentosunda Miçotakise soğuk duş Türkiyeye asılsız suçlama...

YUNAN GAZETECİ İLE SERT TARTIŞMA

Strasbourg'da yaşadığı zor anlardan sonra sinirlenen Miçotakis, gazetecilere yönelik gayri resmi bir brifing sırasında, Euractiv web sitesinin Yunan gazetecisi ile tartışmaya girdi. Edinilen bilgiye göre Miçotakis, gazeteciye "Nerede çalışıyorsun?" diye sordu ve gazetecinin Euractiv'de çalıştığını öğrendikten sonra onu yalan haber yazmakla suçladı.

Yunan Başbakan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager'in internet sitesinde yer alan özel bir rapora atıfta bulunarak, "Yalan söyledin, Vestager bana böyle bir şey söylemedi, şikâyet etmek istediğinde bize de sor" dedi.

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“HAKARETE KATLANACAKSIN!”

Editör, başbakanın sözlerinin raporun resmi olarak çürütülmesini teşkil edip etmediğini sordu, Miçotakis soruya olumlu cevap verdi, "Kayıtlarda" dedi  ve "Saçmalıyorsun" diyerek sözlerine devam etti.

Gazeteci Yunan Başbakana "Bana hakaret ediyorsunuz" dediğinde Miçotakis "Buna katlanacaksınız!" cevabını verdi.

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#Yunanistan#Miçotakis#Avrupa Parlamentosu

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