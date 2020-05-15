Avrupa Parlamentosu Türkiye’ye yardımları kesmedi

Son dönemde Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sürecine karşı çıkan kesimlerin sıkça kullandığı bir unsur haline gelen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) konusunda Avrupa Parlamentosu’nda (AP) önemli bir gelişme yaşandı. Aday ülkelerdeki reformların desteklenmesi için finansal ve teknik yardım sağlamak amacıyla tasarlanan IPA’nın Türkiye’ye yönelik bölümünde kesintiye gidilmesi yönündeki bir girişim engellendi. Kesinti önerisinin reddedilmesinde AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky önemli rol oynadı.

OYÇOKLUĞUYLA

Bu ikilinin girişimine diğer parlamenterlerden de destek gelince öneri, 263’e karşı 362 oyla reddedildi. 62 parlamenter ise çekimser kaldı. Amor, önerinin reddedilmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, “Bu fonlar ağırlıklı olarak bağımsız bir sivil toplumu desteklemeye odaklı. Askıya alınması sadece temel haklar ve daha demokratik bir Türkiye için didinenlere zarar verirdi” dedi. Lagodinsky de, “Türk sivil toplumunun ikili ilişkilerdeki mevcut zorlukların ceremesini çekmeyeceğini bilmekten memnunum” ifadelerini kullandı. Kesinti önerisinin reddedilmesi olumlu ve önemli bir sinyal niteliğinde. IPA kapsamında 2014-2020 dönemi için Türkiye’ye 4.4 milyar Euro ayrılmıştı ancak son yıllarda yapılan kesintilerle bu miktar 3.5 milyar Euro seviyesine geriledi. Önümüzdeki yedi yıllık bütçe döneminde Türkiye’ye yapılacak yardım miktarı ise henüz kesinleşmedi.