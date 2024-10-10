×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa Parlamentosu çoktandır böyle karışmamıştı

Güncelleme Tarihi:

#Viktor Orban#Ursula Von Der Leyen#AVRUPA Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu çoktandır böyle karışmamıştı
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 07:00

Avrupa Parlamentosu’nda Macaristan Dönem Başkanlığı’nın programının tartışıldığı oturum yıllardır Brüksel’le yıldızı barışmayan Başbakan Viktor Orban ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in hesaplaşmasına sahne oldu.

Haberin Devamı

LEYEN İLE ATIŞTILAR

Orban, AB’nin sığınma politikasının başarısızlığının bariz ve tek çözümün üçüncü ülkelerde kabul merkezleri oluşturmak olduğunu savunarak, “Eğer sığınma talebinde bulunan birini içeri alırsak onu asla evine gönderemeyiz. Kuraldışı göç anti-semitizmin, homofobinin ve kadına karşı şiddetin artmasına neden oluyor” dedi. Von der Leyen ise Orban’ın bu konudaki politikasını eleştirerek insan kaçakçılarını serbest bırakmakla itham etti.

Oturumda kendisini kıyasıya eleştiren parlamenterlere sert çıkan Orban, Komisyon’u tarafsızlığını kaybetmek ve siyasi bir yapıya dönüşmekle suçladı. “İkiyüzlülük” vurgusu yapan Orban, oturumdaki eleştiriler için “Macar solunun yalanlarını tekrarlayan siyasi intifada” dedi. Sol gruba üye bazı parlamenterler Orban’ın konuşması bitince “Ciao Bella” şarkısıyla protesto eyleminde bulununca AP Başkanı Roberta Metsola, “Burası Eurovision şarkı yarışması ya da Casa de Papel değil” diyerek müdahale etti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Viktor Orban#Ursula Von Der Leyen#AVRUPA Parlamentosu

BAKMADAN GEÇME!