Avrupa Parlamentosu çoktandır böyle karışmamıştı

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LEYEN İLE ATIŞTILAR

Orban, AB’nin sığınma politikasının başarısızlığının bariz ve tek çözümün üçüncü ülkelerde kabul merkezleri oluşturmak olduğunu savunarak, “Eğer sığınma talebinde bulunan birini içeri alırsak onu asla evine gönderemeyiz. Kuraldışı göç anti-semitizmin, homofobinin ve kadına karşı şiddetin artmasına neden oluyor” dedi. Von der Leyen ise Orban’ın bu konudaki politikasını eleştirerek insan kaçakçılarını serbest bırakmakla itham etti.

Oturumda kendisini kıyasıya eleştiren parlamenterlere sert çıkan Orban, Komisyon’u tarafsızlığını kaybetmek ve siyasi bir yapıya dönüşmekle suçladı. “İkiyüzlülük” vurgusu yapan Orban, oturumdaki eleştiriler için “Macar solunun yalanlarını tekrarlayan siyasi intifada” dedi. Sol gruba üye bazı parlamenterler Orban’ın konuşması bitince “Ciao Bella” şarkısıyla protesto eyleminde bulununca AP Başkanı Roberta Metsola, “Burası Eurovision şarkı yarışması ya da Casa de Papel değil” diyerek müdahale etti.