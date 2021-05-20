Avrupa Parlamentosu Biden’dan yüz buldu

AP Türkiye Raporu’nda, 15 yıl aradan sonra ilk kez Ankara’nın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıması çağrısına doğrudan yer verildi. Konuya ilişkin değişiklik önergesi 193’e karşı 453 oyla kabul edilince bu çağrı rapora girdi. 1987’den bu yana sözde soykırımı tanıyan AP’de çağrının başka kararlara atıf yoluyla değil, doğrudan Türkiye raporunda yer alması için 15 yıldır girişimde bulunulsa da bu yöndeki hamleler hep sonuçsuz kalmıştı.

EN SERT RAPORA ONAY

AP, şu ana kadarki en sert Türkiye raporunu dün 64’e karşı 480 oyla onayladı. Türkiye’de insan hakları ve temel özgürlükler alanlarında iyileşme sağlanmaması halinde Avrupa Birliği Komisyonu’nun müzakerelerin resmen askıya alınmasını önermesi gerektiğini savunan AP, müzakerelerin sona erdirilmesine yönelik talepleri ise kabul etmedi.

DIŞİŞLERİ: KABUL EDİLEMEZ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan AP’nin raporuna tepki geldi. “Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin, AB’ye üyelik perspektifi temelinde olumlu bir gündem çerçevesinde yeniden canlandırılmasına yönelik çaba harcandığı bir dönemde, tek taraflı ve nesnellikten uzak olan söz konusu tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir” ifadelerine yer verilen açıklamada, “AB üyeliği, Türkiye için stratejik bir hedeftir ve tüm Avrupa ve ötesi için bir kazanç olacaktır. Ülkemiz bu hedef doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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