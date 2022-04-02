Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’dan Kiev’e destek ziyareti

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Ziyareti kapsamında Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ve Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüşen Metsola, Ukrayna parlamentosunda da milletvekillerine konuşma yaptı.

Konuşmasında Ukrayna’da Avrupa’nın ortak değerleri olan “özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak için” bir savaş verildiğini vurgulayan Metsola, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ni siyasi “varış noktası” olarak görmesini desteklediklerini ifade etti. Rusya’ya yönelik daha fazla yaptırıma ihtiyaç olduğunu söyleyen AP Başkanı ayrıca “yasa dışı, gerekçesiz ve kabul edilemez” olarak nitelendirdiği savaşın sonunda, Ukraynalılara şehirlerini yeniden kurmaları için destek olacaklarını vurguladı.

AP Başkanı Metsola, işgalin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Kiev’e giden ilk Avrupa Birliği kurumu lideri oldu. Batı Avrupalı liderler ve AB kurumlarının başkanları güvenlik gerekçesiyle telefon diplomasisi yürütmeyi tercih ediyor.