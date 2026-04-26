Avrupa NATO’suna Londra ve Paris liderlik etmeli

#NATO#Donald Trump#Anders Fogh Rasmussen
Avrupa NATO’suna Londra ve Paris liderlik etmeli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerini ‘bedel ödetmekle’ tehdit ederken, NATO’nun eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen NATO’nun Avrupa ayağının güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

The Telegraph’a konuşan Rasmussen, Avrupa savunmasının sorumluluğunu ABD’nin katılımı olmadan Gönüllüler Koalisyonu’nun üstlenmesi gerektiğini belirtti. “İlerleyen süreçte, Avrupa’nın kendi kaderini belirlemesi için birçok yapı tartışılabilir” diye konuşan Rasmussen, İngiltere ve Fransa’ya ise liderlik çağrısında bulundu. Mart 2025’te Fransa ve İngiltere liderliğinde oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu, hem Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine ilişkin çabalar kapsamında temel mekanizmalardan biri olmuştu.

‘ABD’SİZLİK ACI VERİCİ’

Rasmussen, önceki gün Euronews’e yaptığı açıklamada da Avrupa’nın ABD’nin güvenlik mimarisine bağımlılığı azaltmak için hızla harekete geçmesi gerektiğini belirterek “ABD’ye olan bağımlılığımızı azaltmamız gerektiği sonucuna varmak acı verici oldu. Ama bugün durum bu” ifadelerini kullanmıştı. Rasmussen, NATO Genel Sekreterliği görevinden önce 2001-2009 yılları arasında Danimarka Başbakanı olarak görev yapmıştı.

 

#NATO#Donald Trump#Anders Fogh Rasmussen

