Avrupa Milletleri'nden Yunanistan'a Batı Trakya Türkleri çağrısı

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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 17-20 Eylül'de düzenlenen FUEN yıllık kongresinde, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi'nin ortaklaşa sunduğu karar tasarısı kabul edildi. Kararda, Batı Trakya Türk Azınlığının dini statüsü ve haklarının 1913 Atina Antlaşması ile 1923 Lozan Antlaşması kapsamında güvence altına alındığı ifade edilerek, azınlığın kendi dini liderlerini seçme ve dini kurumlarını yönetme hakkına sahip olduğu belirtildi.

1991'den bu yana müftülerin, devlet tarafından atandığına işaret edilen kararda, 2026'da Dimetoka'ya müftü atanması ile İskeçe ve Gümülcine'de yeni müftülerin belirlenmesine yönelik süreçlerin azınlığın dini özerkliğiyle bağdaşmadığı vurgulandı. FUEN, Yunanistan'dan müftülerin devlet tarafından atanması uygulamasına son vermesini, Batı Trakya Türk Azınlığının dini özerkliğinin yeniden tesis edilmesini ve azınlığın seçilmiş temsilcilerinin tanımasını talep etti.

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Kongrede, Rodos ve İstanköy Türklerinin haklarına ilişkin karar da onaylandı. Kararda, Yunanistan'dan Türklerin etnik kimliklerini özgürce ifade etme ve örgütlenme haklarını tanıması, iki dilli okulların açılmasına izin vermesi ve dini özerkliklerine saygı göstermesi istendi.