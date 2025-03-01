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Avrupa liderleri Ukrayna için toplanıyor! Türkiye de davetli

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#UKRAYNA#Türkiye#AVRUPA
Avrupa liderleri Ukrayna için toplanıyor Türkiye de davetli
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 07:00

Ukrayna’da Avrupa ve Kiev yönetimini süreçten dışlayarak kendi barış planını uygulamaya yönelik hamleler yapan ABD yönetimine karşı Avrupalı liderlerin temasları yoğunlaşıyor.

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İngiltere ve Fransa olası bir barış anlaşması sonrası Ukrayna’ya ABD’nin garantörlüğünde Avrupalı barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasını istiyor ancak Washington yönetiminden bu öneriye şu aşamada yeşil ışık gelmedi. Önceki gün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen İngiltere Başbakanı Keir Starmer da bu bağlamda yarın Londra’da bir Ukrayna zirvesi düzenleyecek. Zirve için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil çok sayıda Avrupalı lidere davet gönderildiği bildirildi.

Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de zirveye davet edildi. İngiltere Başbakanlığı’nın açıklamasında, zirveyle Avrupa’nın barışa yönelik bir çözüm için Ukrayna’nın egemenliğini ve güvenliğini güvence altına alan ortak ve kararlı desteğini ortaya koymanın hedeflendiği belirtildi.

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#UKRAYNA#Türkiye#AVRUPA

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