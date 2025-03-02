Avrupa liderleri toplanıyor: Fidan Ukrayna için Londra’da

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Toplantıda Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Beyaz Saray’da cuma günü ABD Başkanı Trump ile Zelenski arasında yaşananlardan sonra Avrupa ülkelerinin liderlerinin toplantısı kritik anlam taşıyor. Beklenti, Kiev yönetimine desteklerini açıklayan Avrupalı liderlerin bu toplantıda somut adım kararı alması, hatta bir eylem planı açıklanması.

FİDAN ‘TÜRKİYE HAZIR’ DİYECEK

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Bakan Fidan’ın toplantıda Trump’ın, müzakere odaklı son açılımı dahil, Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması bekleniyor. Fidan’ın temaslarında öne çıkması beklenen nokta Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasındaki sürece sunabileceği katkılar olacak. 2022 Mart ayında İstanbul’da yapılan müzakereler, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasında oynadığı önemli rol, Ankara’nın gelecekte üstlenebileceği katkılar açısından önemli göstergeler olarak niteleniyor. Son olarak İstanbul’da yapılan ABD-Rusya görüşmeleri de Türkiye’nin bu süreçte tüm taraflarla kurduğu güçlü iletişimin göstergesi kabul ediliyor.

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İNGİLTERE BAŞBAKANI: ‘DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ’

İngiltere Başbakanı Starmer Londra daveti için cuma akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sonrası açıklamada Starmer “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın toplantıya katılımını dört gözle beklediğini” söyledi. Toplantıda Ukrayna, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Romanya’nın liderler düzeyinde temsil edilmesi bekleniyor. NATO ve Avrupa Birliği’nden temsilciler de katılacak.

FİDAN GİTMEDEN LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan dün Londra ziyareti öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmeler ele alındı.