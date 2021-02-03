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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 21:53 | Son Güncelleme:

Avrupa liderleri 25 Şubat'ta koronavirüs zirvesi yapacak

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Avrupa liderleri 25 Şubat'ta koronavirüs zirvesi yapacak
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, şubat sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmeler ve güvenlik konularında zirve toplantısı yapacak.

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts'in sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre, AB liderleri 25 Şubat'ta Kovid-19 salgınıyla mücadelenin koordinasyonu hakkında video konferans yoluyla bir araya gelecek.

Liderler, ertesi gün de güvenlik ve savunma konularıyla Güney Komşuluk Politikası hakkında yine aynı şekilde toplantı yapacak.

AB ülkelerinin liderleri, 21 Ocak'ta Kovid-19 salgını, seyahat kısıtlamaları, aşı üretimi, dağıtımı ve aşılama kampanyaları hakkında toplantı yapmıştı.

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