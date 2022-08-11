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Avrupa kurudu!

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa#Sıcak Hava#Kuraklık
Avrupa kurudu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

Yaz başından bu yana rekor sıcaklıkların kaydedildiği Avrupa’yı kuraklık vurdu. Kuraklık nedeniyle başta enerji üretimi ve tarımın olumsuz etkilendiği pek çok Avrupa ülkesi, su kıtlığıyla karşı karşıya.

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Avrupa Kuraklık Gözlemevi’nin (AKG) yeni araştırmasına göre, kuraklık koşulları Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Birleşik Krallık’ın yaklaşık yüzde 60’ını etkiliyor ve bu yaz Avrupa’da iklim değişikliği kaynaklı rekor sıcaklıklar nedeniyle durum gitgide kötüleşiyor. Kuraklık enerji üretimini, tarımı ve nehir taşımacılığını ciddi şekilde etkilerken, Fransa, İspanya, İtalya ve Hollanda gibi ülkeler kritik su kıtlığıyla karşı karşıya. Avrupa genelinde nehir yatakları da kuruyor.

Avrupa kurudu


SU SIKINTISI ARTIYOR

Gözlemevinin raporunda Avrupa topraklarının yüzde 15’inin kırmızı alarm seviyesinde olduğu belirtilirken, birçok bölgede su sıkıntısı yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Avrupa Komisyonu’nun Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Virginijus Sinkevicius da önceki gün kuraklık ve su kriziyle ilgili tweet’ler attı. “Kuraklık bizim yaz gerçeğimiz haline geldi” diyen Sinkevicius, “Fransa’daki 100 belediyenin akan suyu yok. Almanya ve Fransa’da Ren Nehri’nin seviyeleri o kadar düşük ki malların taşınması tehdit altında. Hollanda resmen su sıkıntısıyla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

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Avrupa kurudu

YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Avrupa’da temmuz ayında etkisini gösteren sıcak hava dalgası yeniden hissedilmeye başlandı. İngiltere’de yetkililer ‘acil’ uyarı yayınlarken, gelecek birkaç gün hava sıcaklıklarının 35 derecelerde seyredeceği bildirildi. İspanya’da da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Uzmanlar, Avrupa’ya seyahat edecekleri de sıcak hava dalgası konusunda uyardı.

Avrupa kurudu

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#Avrupa#Sıcak Hava#Kuraklık

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