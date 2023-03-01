Avrupa kuraklığa karşı alarm veriyor

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“İklim değişikliği durmak bilmiyor” diyen Alman Hava Durumu Servisi’ne göre, Avrupa’da üst üste 12’nci kış da çok sıcak geçti. Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü’nden Peter Hoffmann, “Çok ılıman geçen bir kış tek başına iklim değişikliği yaratmaz. Ancak üst üste çok sıcak geçen on ikinci kış yapar” diyerek tehlikeye dikkat çekti. Fransa, İtalya, İsviçre ve Avusturya’nın bazı bölgelerinde kar yağışının yıllardır normalin çok altında kaldığına dikkat çeken uzmanlar, Alpler’de kar miktarının normalin yüzde 50 altına düştüğünü kaydetti. İtalya’nın en büyük nehri olan Po’nun havzasında da yağışlar yüzde 61 oranında düşüş gösterdi.

VALİLERLE KRİZ TOPLANTISI

Fransa’da valilerle bir araya gelen Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Christophe Bechu, su tasarrufu tedbirlerinin arttırılmasını istedi, 6 Mart’ta bir toplantı daha planlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “su bolluğunun sona erdiğini” söylemiş ve önlem alınmasını istemişti.