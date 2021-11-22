Avrupa koronavirüsün pençesinde... Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan korkunç sözler

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Hızla artan vakalar sonrası Avrupa bir kez daha kısıtlama haberleri ile gündemde.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'acil önlem alınmazsa Mart'a kadar yarım milyon insan ölebilir' açıklaması sonrası Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'den de benzer bir uyarı geldi.

Spahn, 'Muhtemelen bu kışın sonunda, Almanya'daki hemen hemen herkes aşılanacak, iyileşecek veya ölecek. Bu yüzden aşıyı acilen tavsiye ediyoruz' dedi.

Koronavirüsten en çok etkilenen 9'uncu ülke konumunda bulunan Almanya'da virüs 5.3 milyondan fazla insana bulaştı ve 99 bin 613 kişinin hayatına mal oldu.

DSÖ'nün kıtanın dünyada Kovid kaynaklı ölümlerin arttığı tek bölge olduğu uyarısıyla, Avrupa bir kez daha pandeminin merkez üssü haline gelmiş durumda.

AVRUPA'DAN PEŞE PEŞE SERT ÖNLEMLER

Avusturya, Kovid-19 aşısının yasal bir zorunluluk haline geleceğini açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni kurallar Şubat ayında yürürlüğe girecek.

Rekor vaka sayıları ve düşük aşı oranlarının gözlendiği ülkeden aşı olmayan kişilere yönelik Pazartesi gününden itibaren en az 10 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

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Diğer birçok Avrupa ülkesi de vakalar arttıkça yeni önlemler alıyor.

Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da dahil olmak üzere ülkeler, kıta genelinde rekor vaka sayıları kaydedildiği için aşılanmamış insanlar üzerinde yeni kısıtlamalar açıkladılar.

Vaka sayılarının rekor düzeye çıktığı Almanya'da da, aşı olmamış kişilerin bazı kamusal alanlara girişlerinin kısıtlanması planlanıyor.