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GeriDünya Avrupa Konseyi’nden Yunanistan’a: Geri itmeleri durdurun
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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 13.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Avrupa Konseyi’nden Yunanistan’a: Geri itmeleri durdurun

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupa Konseyi’nden Yunanistan’a: Geri itmeleri durdurun

Son dönemde Yunanistan’ın özellikle deniz sınırlarında mültecilere yönelik geri itme operasyonları düzenlediği Avrupa medyasında sıkça yer alırken bu kez Atina’ya resmi çağrı yapıldı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, üç Yunan bakana gönderdiği resmi mektupta, Yunanistan’ın, Türkiye ile olan kara ve deniz sınırlarında yürüttüğü geri itme operasyonlarına son vermesini istedi.

Mijatovic, geri itme operasyonlarına ve bu operasyonlarda güvenlik birimlerinin mültecilere kötü davrandığına ilişkin iddiaların etkili şekilde soruşturulmasının sağlanmasını talep etti.

Geri itme ve kötü muamelelerin yıllardır gündemde olduğuna dikkat çeken Mijatovic, bu operasyonların söylendiği gibi yapılıyor olması halinde bunun Yunanistan’ın insan hakları yükümlülükleriyle uyumlu olmayacağının altını çizdi.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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