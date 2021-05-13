Avrupa Konseyi’nden Yunanistan’a: Geri itmeleri durdurun

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, üç Yunan bakana gönderdiği resmi mektupta, Yunanistan’ın, Türkiye ile olan kara ve deniz sınırlarında yürüttüğü geri itme operasyonlarına son vermesini istedi.

Mijatovic, geri itme operasyonlarına ve bu operasyonlarda güvenlik birimlerinin mültecilere kötü davrandığına ilişkin iddiaların etkili şekilde soruşturulmasının sağlanmasını talep etti.

Geri itme ve kötü muamelelerin yıllardır gündemde olduğuna dikkat çeken Mijatovic, bu operasyonların söylendiği gibi yapılıyor olması halinde bunun Yunanistan’ın insan hakları yükümlülükleriyle uyumlu olmayacağının altını çizdi.

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