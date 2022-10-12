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Avrupa Konseyi’nden Schengen uyarısı

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#AKPM#Schengen#Ziya Altunyaldız
Avrupa Konseyi’nden Schengen uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 07:00

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), “Schengen Bilgi Sisteminin (SIS) Avrupa Konseyi Üyeleri Tarafından Siyasi Amaçlı Bir Yaptırım Olarak Kötüye Kullanılması” başlıklı raporu, 19’a karşı 44 oyla kabul etti.

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AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız tarafından kaleme alınan raporda ana mesajı, kontrolsüz seyahate olanak tanıyan Schengen Bölgesi’ndeki ülkelerin, SIS’e veri girişi yaparken siyasi güdülerle hareket etmemeleri gerektiği oluşturdu.

‘VİZE REDDİ YARGIYA AÇILMALI’

Schengen Bölgesi’nde yer alan ülkelerin tamamı aynı zamanda Avrupa Konseyi (AK) üyesi. Belge, sadece bir ülke ve vatandaşlarına odaklanmayıp Schengen dışındaki üçüncü ülkelerin sorunlarını ele alan bir yaklaşımla kaleme alındı. Raporda, SIS’e girilen verilerin gerçek ve yasal olması, veri girişlerinin siyasi amaçlı olmaması, orantılılık ve bireysel değerlendirme ilkelerine saygı gösterilmesi istendi. Üçüncü ülke vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ndeki kültürel, sosyal ve bilimsel etkinliklere katılımını engelleyen uygulamalara son verilmesi, vize taleplerinin reddinin yargı sürecine açılması da belgedeki vurgular arasında yer aldı.

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AKPM raporunun bağlayıcılığı yok. Rapor AB ülkeleri tarafından not edilse de bu, belge temelinde Schengen sisteminde değişikliğe gidileceği anlamına gelmiyor. Altunyaldız, “Üye devletler, kanun ve yönetmelikleri uygularken ve topraklarına kimlerin girebileceğine karar verirken, ayrımcı muameleye başvurmamalıdır” dedi.

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#AKPM#Schengen#Ziya Altunyaldız

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