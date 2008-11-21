Avrupa Konseyi'nden Fransa'ya 'cezaevi' eleştirisi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Thomas Hammarberg tarafından kaleme alınan bir raporda, cezaevi koşulları nedeniyle Fransa'ya sert eleştirilerde bulunuldu.

Raporda, “cezaevlerinin özellikle aşırı dolu olduğu, mahkumların mahremiyetine yeterli saygı gösterilmediği, fiziki tesislerin ve hijyen koşullarının kötü olduğu” belirtildi ve “yöneticilerden vakit geçirmeden gerekli tedbirleri almaları” istendi.



Raporda, cezaevlerinin fiziki koşullarının düzeltilmesi için daha fazla mali kaynak ayrılması gerektiği belirtilirken, üzerinde değişiklik yapılması istenen cezaevleri yönetimi yasasının, mahkumların haklarına daha fazla saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.



Cezaevlerinde giderek artan intihar vakalarına dikkati çekilen raporda, cezaevi koşullarının, intihar oranında artmasında etkili olduğu yorumu yapıldı.



Fransa'da 3 bine yakın 18 yaşın altında çocuk mahkumun bulunduğu hatırlatılan raporda, küçük mahkumların koşullarının da düzeltilmesi istendi. Raporda, Fransa, kaçak göçmenlere karşı izlediği sert politikalar nedeniyle de eleştirildi.



Fransa'da özellikle cezaevlerinde mahkumlar arasında intiharların artması, insan hakları derneklerinin sert eleştirilerine hedef oluyor. Fransa'da yılbaşından bu yana 91 mahkum intihar etti.



Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyle Mücadele Komitesi de yayımladığı raporlarda, Fransız cezaevi koşullarına ilişkin ağır eleştirilerde bulunuyor.



Fransa cezaevlerinin kapasitesinin 51 bin kişi olmasına rağmen toplam mahkum sayısının 63 bini geçtiği bildiriliyor.