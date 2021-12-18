Avrupa Konseyi’nde Kayacık’a özel görev

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Göç bağlantılı sınamaların çok sayıda ülkeyi yakından ilgilendirdiği bir dönemde atanan Kayacık, 30 yılı aşkın süredir Avrupa Konseyi Sekreteryası’nda görev yapıyor. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında uluslararası deneyime sahip olan Kayacık, Genel Sekreter Özel Kalemi’nde de görev yaptı.

Kayacık son olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Sekreteryası’nda görev yapıyordu. Bu göreve atanan ilk Türk ve kadın olan Kayacık, 1 Ocak 2022’de görev süresi dolacak olan Slovak Büyükelçi Drahoslav Stefanek’in yerine geçecek.