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Avrupa Konseyi Kavala’yı görüştü

#Avrupa Konseyi#Osman Kavala#Mahkeme
Avrupa Konseyi Kavala’yı görüştü

Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala’yla ilgili kararını uygulamamasını dün görüştü. Olası bir ihlal prosedürüne yönelik oylama ise bugün yapılacak. Oylama sonucunun büyük ihtimalle yarın açıklanması bekleniyor.

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AK üyelerinin uygulamadığı çok sayıda AİHM kararı bulunurken Bakanlar Komitesi’nin Kavala davasına odaklanmasının ardında, mahkeme kararında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS), haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanmasıyla ilgili 18’nci maddesinin ihlal edildiğine hükmedilmesi yer alıyor. 47 üye ülkenin üçte ikisinin Ankara aleyhine karar vermesi halinde Türkiye hakkında ihlal süreci başlatılacak. Sonrasında ise bazı yaptırımlar söz konusu olabilir. Bu süreci bloke etmek için gerekli oy sayısı 16.

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#Avrupa Konseyi#Osman Kavala#Mahkeme

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