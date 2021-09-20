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Avrupa Komisyonu: Türkiye olası göç akını için doğru mesajlar veriyor

#Avrupa Komisyonu#Göçmen Sorunu#Türkiye
Avrupa Komisyonu: Türkiye olası göç akını için doğru mesajlar veriyor

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas, Türkiye’nin mülteci sorununa ilişkin doğru mesajlar verdiğini bildirdi.

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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, "Euroactiv" isimli haber portalına yaptığı açıklamada, Afganistan kaynaklı düzensiz göç akını ve Türkiye’nin rolüne ilişkin Türkiye’nin, dış sınırlarını, Avrupa’ya yönelik göç akınını en aza indirgeyecek şekilde yönetmeye hazır gözüktüğünü, bunun da göçmen kaçakçıları için caydırıcı olacağını kaydetti.

"Bu aşamada, Türkiye, olası göç akını için doğru mesajlar veriyor." değerlendirmesinde bulunan Schinas, Avrupa’nın, Afganistan’dan gelecek olası göç akınına ilişkin olarak uluslararası toplum ile daha yakından çalışmaya kararlı olduğunu belirtti.

Schinas, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri İçişleri Bakanlarının 31 Ağustos’ta bir araya geldikleri toplantıda Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın ekonomik olarak desteklenmesine karar verdiklerini belirterek bu kararla Afgan sığınmacıların Avrupa’dan uzak tutulmasını hedeflediklerine dikkati çekti.

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AB Komisyonunun, Yunanistan’dan göçmenlerin geri itilmesini inceleyecek ve engelleyecek bağımsız bir mekanizma kurulmasını istediğinin altını çizen Schinas, Atina’nın AB’den talep ettiği yaklaşık 16 milyon avroluk fon için bu mekanizmanın kurulmasının ön koşul teşkil ettiğini vurguladı.

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Schinas, AB’nin, sığınmacı sorununa ilişkin bir anlaşmayı Almanya ve Fransa’daki seçimlerin ardından imzalayabileceğini sözlerine ekledi.

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#Avrupa Komisyonu#Göçmen Sorunu#Türkiye