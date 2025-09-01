Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in uçağına GPS müdahalesi! Pilotlar kağıt harita ile inmek zorunda kaldı

Haberin Devamı

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in uçağı, Bulgaristan’ın Plovdiv kentindeki havaalanına inmeye çalışırken GPS sinyal bozma girişimiyle hedef alındı. Yetkililer, olayın Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini açıkladı.

PİLOTLAR KAĞIT HARİTALARLA İNDİ

Financial Times’ın aktardığına göre, şüpheli 'GPS karışıklığı' nedeniyle von der Leyen’in jeti yaklaşık bir saat boyunca havaalanı üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Pilotlar, elektronik navigasyon yerine kâğıt haritalara başvurarak inişi gerçekleştirdi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sözcüsü Arianna Podesta, Newsweek’e yaptığı açıklamada, “GPS müdahalesinin olduğunu doğrulayabiliriz ancak uçak güvenli bir şekilde indi” dedi.

Podesta ayrıca Bulgar makamlarından, “bu açık müdahalenin Rusya tarafından yapıldığı” şüphesini taşıdıklarına dair bilgi aldıklarını açıkladı.



Hava ve deniz taşımacılığında kesintilere neden olan GPS sinyal bozma girişimleri, uzun süredir Rusya’nın hibrit savaş araçları arasında gösteriliyor. İskandinav ve Baltık ülkelerinin yetkilileri, Moskova’nın bölgede düzenli olarak GPS sinyallerini bozduğunu defalarca kez dile getirmişti.

Podesta da “Rusya’nın düşmanca eylemlerinde tehdit ve gözdağı olağan unsurlar” diyerek, şu açıklamada bulundu:

“Bu durum, savunma kabiliyetlerimizi artırma ve Ukrayna’ya desteğimizi sürdürme yönündeki kararlılığımızı daha da pekiştirecektir. Von der Leyen, Rusya ve onun vekillerinden gelen günlük tehditleri bizzat gördü. AB, savunmaya ve Avrupa’nın hazırlıklarına yatırım yapmayı sürdürecek”

CNN International'da yer alan bilgilere göre, bu tür saldırıların sayısı her geçen gün artıyor, GPS bozma girişimleri uçuş güvenliğini tehdit ederek hava felaketine yol açma riski dahi taşıyor.



Bugün Avrupa medyasında yer alan haberlere göre, Avrupa ülkeleri Rusya’nın yeniden işgal girişiminde bulunmaması için Avrupa askerlerinin sahada konuşlandırılmasını istiyor. Moskova bu öneriyi reddederken, Avrupa’yı ABD Başkanı Donald Trump’ın barış girişimlerini baltalamakla suçluyor.

Rusya, barış masasına oturmak için Ukrayna’dan aldığı toprakların tanınmasını ve Kiev’in NATO’ya katılmamasını şart koşuyor. Ancak Avrupalı müttefikler, Trump’a “Putin’i ödüllendirmeme” çağrısı yapıyor ve Rusya’nın yasa dışı işgalinin yaptırımlar ve Ukrayna’nın savunmasının güçlendirilmesiyle durdurulabileceğini vurguluyor.

VON DER LEYEN'DEN SERT SÖZLER

Bulgaristan ziyaretinde Başbakan Rosen Zhelyazkov ile görüşen Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef alarak, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı acımasız savaşı dördüncü yılına girdi. Putin’in burada durmayacağı açık. Sert yaptırımlar nedeniyle eski usul ama tam ölçekli bir savaş ekonomisi kurdu ve üretime devam ediyor. Bu yüzden Ukrayna’nın savunmasını güçlendirirken kendi sorumluluğumuzu da artırmalıyız” dedi.

Von der Leyen, Putin için “Değişmedi, değişmeyecek. O bir avcıdır, yalnızca güçlü caydırıcılıkla kontrol altında tutulabilir” ifadelerini kullandı.