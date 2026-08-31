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Avrupa KKTC'deki yolcu gemisi faciasına sessiz kaldı

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#Avrupa#KKTC Gemisi Faciası#Avrupa Birliği
Avrupa KKTCdeki yolcu gemisi faciasına sessiz kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 14:08

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen yolcu gemisi faciası, Avrupa ülkelerinde suskunlukla karşılandı. Avrupa Birliği (AB), yolcu gemisinin batmasına ilişkin ne bir açıklama yaptı, ne de taziye mesajı paylaştı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu geminin batmasının ardından dün başlayan arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Kurtarılan yolcuların bir kısmı hastanelere sevk edilirken, arama faaliyetleri deniz ve hava unsurlarıyla sürüyor. Ancak söz konusu olaya ilişkin hiçbir AB yetkilisi taziye ve destek mesajı yayınlamadı.

Facianın ardından Türkiye ve KKTC kurumları koordineli şekilde çalışırken, uluslararası arenada dikkat çekici bir sessizlik oluştu. Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB'nin dış politika birimi dâhil hiçbir kurum ne taziye mesajı yayımladı ne de dayanışma açıklaması yaptı.

Avrupa KKTCdeki yolcu gemisi faciasına sessiz kaldı

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AB ÜLKELERİ KAZAYI GÖRMEZDEN GELDİ

Aynı şekilde AB üyesi ülkelerin liderleri ve dışişleri makamlarından da herhangi bir resmi paylaşım gelmedi. Uluslararası diplomatik teamüllere göre, sivillerin hayatını kaybettiği büyük ölçekli deniz kazalarında devletler ve uluslararası kuruluşlar en azından insani dayanışma çerçevesinde kısa bir taziye mesajı paylaşması beklenirken AB kurumlarının tepkisizliği dikkat çekti.

Avrupa KKTCdeki yolcu gemisi faciasına sessiz kaldı

DİLOMATİK ÇEVRELERE GÖRE AB, 'ACİZ DURUMA' DÜŞTÜ

AB'nin sessizliği, diplomatik çevrelerde AB'nin Rum Kesimi ve Yunanistan siyasetine mahkum olduğunu, insani olaylarda bile Türkiye'ye destek mesajı vermekten aciz bir duruma düştüğü şeklinde yorumlandı.

Geçmişte dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan deniz kazaları ve toplu can kayıplarında hızlı şekilde açıklama yapan AB kurumlarının bu olayda tamamen sessiz kalması, "çifte standart" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. AB kurumlarının Gazze ve Ukrayna'da yaşanan süreçlerdeki tavrı da bu çifte standarda en canlı örnek olarak gösteriliyor.

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#Avrupa#KKTC Gemisi Faciası#Avrupa Birliği

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