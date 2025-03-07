Avrupa kendini nasıl koruyacak: AB liderlerinden en kötüsüne hazırlık zirvesi

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AB liderleri, bu bağlamda, bir bölümüne Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin de katıldığı Brüksel’de düzenlenen özel zirvede bir araya geldiler. Zirve, AB açısından bir bakıma en kötüye ve yeni bir döneme hazırlığa işaret ediyor.

800 MİLYAR EUROLUK PLAN

Savunma yatırımlarını en üst seviyeye yükseltme amaçlı 800 milyar Euro’luk planı liderlere resmen sunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, toplantının AB için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Von der Leyen, “Avrupa açık ve mevcut bir tehlikeyle karşı karşıya ve bu nedenle kendini koruyabilmeli” dedi. ABD’nin Ukrayna konusundaki son hamleleri liderlerin masasında önemli bir yer tuttu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Washington’ın Ukrayna’ya askeri desteği ve istihbarat paylaşımını kesmesini, “Elbette bu Ukrayna’nın geleceğiyle oynanan tehlikeli bir kumar” ifadelerini kullandı.

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ABD’YE ILIMLI MESAJ

İlişkilerde ciddi dalgalanma yaşansa da ABD’yle ilişkiler AB açısından önemini koruyor. AB Dönem Başkanı Polonya’nın Başbakanı Donald Tusk, “Avrupa olarak kendi güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk üstlenmek ABD ile mümkün olan en yakın ittifak ihtiyacını ihmal etmek anlamına gelmez” diye konuştu. Tusk, NATO’nun ve ABD’yle ittifakın sürdürülmesinin mutlak bir öncelik olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Bugün AB yönetiminin Türkiye, Norveç ve İngiltere’ye zirveyle ilgili videokonferansla bilgilendirme yapması bekleniyor.