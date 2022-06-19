Avrupa kavruluyor

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Özellikle Avrupa’nın batı kesiminde, rekor hava sıcaklıkları kaydedildi. Dün termometreler Madrid ve Paris’te 38, Frankfurt’ta 37 dereceleri gösterdi. Almanya’da en yüksek 40 derecede ölçülen sıcaklık, Fransa’da 42 derecelere kadar çıktı. Fransa’nın bazı bölgelerinde çiftçiler, sabah 11.30’a kadar çalışıp, işlerine akşam saatlerinde devam ettiklerini bildirdi. Uzmanlar, özellikle hasta ve yaşlıları, sıcaklığın yoğun olduğu öğle saatlerinde güneşe maruz kalmamaları konusunda uyardı.

İSPANYA’DA YANGINLAR

Son 20 yılın en sıcak haziran ayının geçirildiği İspanya’da bir haftadır etkili olan sıcaklıklar, Sevilya, Kurtuba gibi ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesindeki bazı yerlerde 44, başkent Madrid’de 41 santigrat dereceye kadar çıktı. Avrupalılar bir yandan da sıcakların tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

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14 KÖYE TAHLİYE

İspanya’da sıcak havanın etkisiyle hafta başından bu yana 16 bölgede orman yangını çıktı ve bazı spor etkinlikleri ertelendi. Ülkenin kuzeybatısındaki Sierra de la Culebra bölgesinde, şimdiye kadar 20 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi. Alevlerden kaçan yüzlerce insan evlerini terk etti, 14 köy yangınlar nedeniyle tahliye edildi. Katalonya bölgesinde de bölgesel olarak çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.