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Avrupa kavruldu… Sıcaklar en az 35 bin can aldı

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#Avrupa Sıcaklar#Yaz Ölümleri#Sıcak Dalgaları
Avrupa kavruldu… Sıcaklar en az 35 bin can aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 07:00

Avrupa’da bu yaz art arda yaşanan dört sıcak hava dalgası nedeniyle normalde beklenenden en az 35 bin fazla ölüm kaydedildi. Bilançonun ağırlaşmasından endişe ediliyor.

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AVRUPA, bu yaz peş peşe yaşanan dört aşırı sıcak hava dalgasının ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Henüz kesinleşmeyen verilere göre kıta genelinde en az 35 bin fazladan ölüm kaydedildi. Almanya, Fransa ve İspanya’daki fazladan ölümler 25 bini aşarken, uzmanlar ağustos verilerinin eklenmesiyle gerçek bilançonun daha da yükselebileceğini belirtiyor. En ağır bilanço Almanya’da ortaya çıktı. Almanya’nın halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü, 6 Nisan-9 Ağustos arasında yaklaşık 14 bin kişinin sıcaklıklarla bağlantılı nedenlerle hayatını kaybettiğini açıkladı. İspanya’da mayıstan bu yana 4 bin 947 ölüm sıcaklıkla ilişkilendirildi. Fransa’da ise mayıs sonu ile temmuz sonu arasında 7 binden fazla fazladan ölüm kaydedildi.

Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle kalp-damar,  solunum ve böbrek hastalıkları gibi kronik  rahatsızlıkları ağırlaştırarak ölüm riskini artırdığını belirtiyor.

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#Avrupa Sıcaklar#Yaz Ölümleri#Sıcak Dalgaları

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