Avrupa kapanıyor

COVID-19 verilerinin alarm verici düzeyde olduğu Avrupa ülkelerindeki tablo salgının ilk dalgasından daha kötü olmayı sürdürüyor. Salgını frenleme konusunda etkili ve yeni bir yöntem bulamayan Avrupa hükümetleri, ikinci dalgayı öngörmelerine rağmen boyutunu kestirememeleri nedeniyle çareyi önlemleri sıkılaştırma ve vatandaşlarını mümkün olduğu kadar evde tutmakta buldu.

SAĞLIK SİSTEMLERİ

Önlemlerin öncelikli amacı, kapasitesi dolma noktasına doğru hızla ilerleyen sağlık sistemlerinde olası çökme ya da tıkanmaların önüne geçmek. Arka arkaya kapatma önlemleri açıklanırken bu durumun yakında tüm Avrupa’ya yayılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Açıklanan önlemler, bazı değişikliklerle, ilkbahardaki önlemlerle büyük benzerlik içeriyor. İlk dalgada önlemlere sıkı sıkıya uyulurken gelinen aşamada ekonomik endişelerin körüklediği bir sosyal tepki yoğunlaşması yaşanıyor.

FRANSA: Rakamların hiç parlak olmadığı Fransa’da cumadan bu yana ilkbahardakine benzeyen ancak daha esnek unsurlar içeren yeni önlemler paketi yürürlükte. Restoran ve barları kapatma kararı alan Fransa, okulları ise açık tutmaya karar verdi. Okullar bugünden itibaren eğitime devam edecek. Evden çıkmak için geçerli bir neden aranacak ve ilk dalgada olduğu gibi bir form doldurmak zorunlu. Egzersiz yapmak için eve yakın mesafede bir saat dışarıda kalınabiliyor. İşverenin, evden çalışmanın mümkün olmadığını resmen beyan ettiği kişiler işyerlerinde çalışmayı sürdürebiliyor, diğer çalışanlar ise evden çalışmak durumunda.

BELÇİKA: COVID-19 salgınında nüfusa oranla en kötü durumda olan Avrupa ülkelerinin başını çeken Belçika’da yeni önlemler bugünden itibaren devrede. Ülkede, geçtiğimiz haftalarda başlatılan gece sokağa çıkma yasağı yeni dönemde de devam edecek. Açık kalması gerekli görülmeyen tüm mağazalar kapatılıyor. Evden çalışmaya öncelik verilecek. Üniversiteler şubata kadar uzaktan eğitim uygulayacak. İlkokullar ve kreşler açık kalacak. Orta dereceli okullarda hibrit bir sistem uygulanacak. Kitapçılar açık kalacak ancak diğer kültürel etkinlikler yasak olacak. Bir aile, hane dışından sadece bir kişiyi evde ağırlayabilecek. Dışarıda ise en fazla dört kişinin bir araya gelmesine izin var.

AVUSTURYA: Vaka sayılarının endişe verici düzeyde artması üzerine önlemleri sıkılaştırma kararı alan Avusturya’da yarından itibaren ikinci tecrit dönemine girilecek. Bazı istisnalar dışında sosyal teması yasaklayan Avusturya, gece 20.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkılmasını yasaklıyor. Avusturya Anayasası bu uygulamaya on günlüğüne izin veriyor. Uygulamanın gereklilik halinde uzatılması için parlamentonun her on günde bir onay vermesi gerekecek. Bar ve kafeler tamamen kapatılacak.

İNGİLTERE: Ne tür önlemler alınacağı konusunda uzun süre sessiz kalan İngiltere, 5 Kasım’dan itibaren ikinci tecrit dönemine başlayacak. Önlemlerin 2 Aralık’ta sona ermesi öngörülüyor. Ülkede gerekli görülmeyen mağazalar, spor salonları, kuaförler, barlar ve restoranlar kapanıyor. Restoranlar sadece paket servisi yapabilecek. İş seyahatleri dışında ülke içi ve dışı seyahatler yasaklandı. Bununla birlikte ilkokullar, anaokulları, üniversiteler, fabrikalar, inşaat şantiyeleri ve çiftlikler açık kalacak. İnsanlar evlerinden sadece çalışmak, ihtiyacı olanlara yardım, gıda ve zorunlu ürün alışverişi ve egzersiz için çıkabilecekler. Parklarda farklı haneden bir kişiyle oturulabilecek.